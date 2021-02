Kier adapta ley pa evita cu presonan ta sinta ⅔ parti di castigo so!

Recientemente Hulanda a introduci e “wet straffen en beschermen.” E leynan di Aruba ta basa riba leynan Hulandes, pasobra tin un Corte Comun y un Corte Supremo. E articulo 39 di statuut di Reino Hulandes ta prescribi cu e leynan mester ta den concordancia cu otro. P’esey Minister di Husticia mr. Andin Bikker a traha riba e concepto di ley.

Ta mira di cerca con e desaroyonan di dimensionnan innovativo den cuadro buki di codigo penal, esta e “wetboek van straf recht.” Den esey a ripara cu e “wet straffen en beschermen” a haci diferente adelanto y mr. Bikker ta kere cu esaki lo ta algo positivo pa nos evalua y introduci. Kico nan ta? Awor aki tin e concepto di libertad preventivo cu personanan cu sinta un parti di castigo, nan ta bin na remarca te c’un tercera parti di libertad condicional. Na Hulanda a dicidi di trece un cambio den dje y p’esey Aruba ta completamente di acuerdo cu nan.

Segun e mandatario, e ta un poco dificil pa splica pero un persona cu a haya diesdos aña di castigo y despues cu el a sinta ocho aña, e ta haya cuater aña condicional. Crimennan hopi serio cu ta conmove comunidad, unda cu ta haya e straf halto y na final di dia ta dos tercera parti so ta bin na remarca of ta sinta. Despues di eynan e acusado ta bin na remarca pa libertad condicional. Na Hulanda ta cambiando esaki y cu e concepto di ley, Aruba ta sigui nan.

Minister di Husticia ta haya e autoridad por medio di decreto ministerial pa pone un maximo na e periodo di libertad condicional. Un persona cu a haya castigo hopi serio, e no ta bin na remarca pa sinta dos tercera parti so pero tin di sinta su castigo. Esey ta pa motibo cu comunidad ta hopi conmovi cu e crimen cometi.

E di dos dimension di e concepto di ley ta cu lo introduci ora cu un persona ta bin na remarca pa haya libertad condicional, hopi biaha ta haya sea e victima of famia di e victima ta bisa di tin preocupacion y ta sinti nan mes menasa, of tin miedo cu ora laga e acusado den libertad cu el a sinta su castigo of si e bin na remarca pa libertad condicional. Awor aki e dimension ey no tin un base specifico pa scucha e opinion di famianan of di e victima mes. Pero den e concepto di ley aki ta introduci e base ey unda ta tene cuenta e opinion di famia of victima.

E di tres concepto cu ta bay introduci y Hulanda tambe ta haci esaki ta esun di “preventief beschermen” o sea proteccion preventivo. Esaki ta ora cu un castigo ta terminando, cu no por prolong’e. Pero si ripara cu durante e detencion e persona ey tin un risico cu lo por bolbe comete e mesun of un otro crimen hopi serio, e ora a base di e ley aki e obligacion di instancia ta di informa henter e cadena hudicial pa tene reunionnan pa bin cu medidanan preventivo. Asina ey por proteha comunidad di posibel risiconan di personanan cu ta bay sali den libertad.

Minister Bikker lo presenta e concepto di ley aki na Conseho di Minister (Ministerraad) y esaki bay DWZ pa perfecciona. Despues p’e bay Raad van Advies y ta spera cu pronto esaki bay Parlamento pa trat’e. E lo bin cu dimensionnan adicional pa mehora y optimalisa na un manera cu por proteha comunidad.

