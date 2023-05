Minister di Asunto Economico, Geoffrey Wever, tabata tin e grato placer di por entrega certificadonan pa hobennan cu a participa y termina cu e curso di Kid$preneurs. E biaha aki Kid$preneurs a tuma luga na Tra’i Merdia di Scol Basico na Washington.

“Kid$preneurs” ta un proyecto di Directie Economische Zaken su departamento di IDEA, caminda ta siña hobennan ya for di un edad jong con pa desaroya un plan for di un idea, y un business for di un plan. Asina ta instala conocemento y bon practica ya for di un edad hoben pa nos futuro generacion.

E tarea di educa y inspira nos hobennan ta sumamente importante, y mi ta contento pa continua di mira interes dentro di e gruponan di hoben. “E vision y gana cu algun hoben ta desplega ta di admira”, segun e mandatario.

Sea den nan futuro nan lo escoge pa bira empresario of no, ta spera cu e curso di Kid$preneurs por yuda inspira algun mente hoben pa nan haci cualkier tarea cu nan lo kier eherce. “E futuro briyante di Aruba ta den man di nos hobennan, y nos mester sigui cu esfuerso pa sostene nan den nan soñonan, y inspira nan pa ta e miho persona nan por ta, eliminando cualkier barera na nan creatividad”, minister Wever ta enfatisa.

Minister Wever ta manda un palabra di gradicimento pa DEACI y specialmente pa su unidad di IDEA cu ta contribui alma y cuerpo pa logra haci Kid$preneurs posibel un bes mas.