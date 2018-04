“Kidpreneur$ with BIG Ideas, cu un final Exitoso!

Despues di 6 siman e proyecto piloto, “Kidpreneur$ with BIG Ideas”, cu a tuma luga na Traimerdia Dakota, a yega un final exitoso!

E muchanan tabata hopi agradecido y hopi contento cu e proyecto. Nan a gusta masha hopi mes tur loke nan a siña. Specialmente ora nan por a pone loke nan a siña den practica, cual tabata e enfasis mas grandi di e proyecto tambe. Esaki ta refleha di nos observacion, experiencia y feedback di parti di e muchanan cu a participa activamente den e proyecto di “Kidpreneur$ with BIG Ideas”.

E areanan of topiconan cu a cubri durante e periodo tabata: Arte. Nan a pinta riba canvas y boter di biña, asina algun mucha a bin ripara nan abilidad den esaki; Agricultura. Santa Rosa a elabora riba e diferente maneranan cu tin pa planta mata. Na final di e dia e muchanan a haya un oportunidad pa planta nan mes un simia di boonchi, caminda cu a informanan cu ta tarda 3 dia p’e simia bira un mata. Cu hopi entusiasmo e muchanan a muha nan simia di boonchi y a informa nos cu di berdad nan mata a sali for di tera despues di 3 dia y cu keto bay e mata di boonchi ta creciendo; Musica. Directie Cultuur tabata encarga cu esaki durante cual period talentonan a sali na cla. Por ultimo, cuminda. Esaki Graden Fresh Café tabata encarga cune. E muchanan a gusta masha cu nan mes por a traha nan tuna wrap, juice fresco saludabel y saboria esaki durante e les. No keda sorprendi si aki un par di aña algun di e muchanan aki cu a bira un negociante di snacks y tambe di juice saludabel of smoothie.

Tur loke cu e muchanan a siña den e periodo hopi cortico di 6 siman lo no tabata posibel sin IDEA su partners, clientenan y sponsornan (facilitadornan) cu boluntariamente a ofrece nan mes pa traha hunto cu nos y pa trece e proyecto aki na un final exitoso. Na cada un nos ta manda un palabra di gradicimento. Nan tabata: sra. Johrainne Lacle- Giron, cu sigur a laga e muchanan sa e balor di placa; meneer Benjamin Romney di EPI cu a guia e muchanan pa traha nan mes un wrap; juffrouw Lurainne Donata, kende a traha carchi creativo di quilling paper; sra. Sandra van der Linde, cu a laga e muchanan pinta riba canvas; sra. Jeanine Dania cu a laga e muchanan pinta e reina y rey riba boter, y Garden Fresh Café cu a mustra e muchanan e importancia pa bebe juice fresco y saludabel.

Tambe Directie Cultuur Aruba (DCA) cu a duna les di musica y Santa Rosa cu topico di agricultura.

Nos di IDEA ta sumamente agradecido na Bureau Traimerdia, particularmente meneer Gregory Oduber cu a duna nos e oportunidad unico pa trece e concepto aki den tur e 9 Traimerdianan. Meneer Oduber semper tabata para cla, y tabata sa di coopera cu nos na cada momento cu nos tabata tin mester di dje. Un biaha mas masha danki na meneer Oduber.

Pa fin di e aña aki nos di IDEA lo bishita un total di 4 Traimerdia, caminda tur lo topa otro den un “Feria” na unda e muchanan cu a participa den e proyecto lo haya un oportunidad pa bende nan producto cu nan a siña traha durante e proyecto y sigui traha na cas. Pa otro aña nos lo yega na e otro 5 Traimerdianan.

Diabierna 20 april 2018, ta e ultimo dia cu nos lo ta presente na Traimerdia Dakota. Na final di e dia, cada mucha cu a participa activamente den e programa lo haya un certificado firma door di e minister di Finanzas, Asuntonan Economico y Cultura. Cu e certificado aki, nos ta sigur cu nos a realisa e meta di e proyecto. Di e manera aki nos a ofrece cada mucha un educacion empresarial cu lo yudanan reconoce oportunidadnan comercial.

Un danki tambe ta bay na nos minister di Finanzas, Asuntonan Economico y Cultura señora, Xiomara Ruiz-Maduro, cu a sostene nos den cada paso di e proyecto.

Por ultimo, nos ta informa cu IDEA lo organisa un serie di tayer pa mucha cu no ta bishitando Traimerdia.

Keda pendiente!!!

Un biaha mas, danki na tur cu a participa den e proyecto y pabien na cada mucha di Traimerdia cu e logro bunita aki. Hopi exito cu e proyecto di:

“Kidpreneur$ with BIG Ideas”.

