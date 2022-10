Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria/IDEA como parti di e Ministerio di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel conhuntamente cu su partnernan ActionCOACH, Santa Rosa, RBC Royal Bank, Aruba Bank N.V. y Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria a organisa un proyecto educativo pa muchanan entre 9 te cu 13 aña. E nomber di e proyecto aki yama “Kid$ BIZ Market III”, y a tuma luga na Departamento di Asuntonan Economico riba 3, 4, 5 y 7 oktober 2022.

Den e proyecto e muchanan a ricibi educacion empresarial y e la yuda e muchanan reconoce oportunidadnan comercial. E muchanan a haya informacion di ki tur un negoshi ta encera, con pa maneha un negoshi y a stimula nan cu nan tambe por bira un futuro comerciante. Nan

a haya informacion tocante producto, cliente, plan pa negoshi, sistema, servicio, promocion y financiamento. Nan a siña con pa genera placa door di haci actividadnan comercial for di un edad hopi jong. Tur esaki nan a siña den e prome workshop di “Get kids started as entrepreneurs”, presenta door di Sr. Dave Martinus, Certified Business Coach di e compania ActionCOACH Aruba.

Den e di dos workshop “Bringing the SDGs to the kids: The World we want” presenta door di Sra. Vivian Loopstok-Geerman, Hefe di seccion ‘Sustainable Development Planning’ (SDP) na Departamento di Asuntonan Economico, a presenta tur e 17 metanan pa un bon desaroyo sostenibel pa Aruba y mundialmente (SDGs: Sustainable Development Goals). E muchanan a haya e oportunidad di kies cua meta nan ta haya mas importante pa nan y por a splica pakico nan a haya e meta ey importante. Di e manera aki nos ta apoyando nos futuro empresarionan y haciendo nan mas consciente di nos metanan pa un Desaroyo Sostenibel di Agenda 2030 di Nacionan Uni.

Sr.Ludwig Rasmijn di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a presenta e di tres workshop “Making Agriculture ‘Cool’ for Kids: Kids Agripreneur in the making.” E muchanan a siña con pa haci traspaso di un mata herbal pa otro pochi y tambe con pa cuidele. Den e presentacion nan a haya informacion hopi amplio y valioso tocante plantacion y con pa cuida un mata. Por a nota e felicidad di e muchanan ora cu nan tawata traha cu e tera di mata pa planta nan mesun mata.

Den e di cuatro workshop “Creative Card Making” presenta pa Sra. Estella Brown-Thode, e muchanan a siña traha un carchi di Pasco creativo. Den e workshop aki, e muchanan por a uza nan mesun creatividad pa decora nan carchi na nan smaak.

Den e di cinco workshop “Financial Literacy: Earn, Spend wisely and Save” presenta pa Sra. Joanaila Geerman, Branch Manager Personal Banking na RBC Royal Bank y Sra. Nathaly Yoho-Lampe, Manager Contact Center na Aruba Bank N.V. Durante e workshop e muchanan a siña con pa gana placa door di planta den bo mesun Cunucu, con pa gasta bo placa sabi y kico esey kiermen, kico nan ta kere ta e necesidadnan basico y tambe con pa spaar placa.

Tambe e muchanan por a siña traha diferente snacks saludabel den e di seis workshop “Creative Snacks Making”, presenta pa Sra. Clarina Geerman di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria. Sra. Geerman a siña nan traha 6 diferente snacks y mas cu claro tawata un di e workshopnan cu mas nan a gusta.

Den e ultimo workshop “Business Plan for Kids”, Sra. Judella Trim, Business Development Advisor na IDEA, a siña nan traha nan mesun plan pa negoshi. Nan a haya ful un splicacion ki tur un plan di negoshi ta encera y pa despues nan a traha uno riba un guia especial contestando diferente pregunta di e plan di negoshi cu nan kier crea.

For di 28 februari 2018, IDEA a inicia e proyecto cu yama “Kidpreneur$ With Big Ideas” cu ta specialmente pa e muchanan cu ta bishitando e 9 ‘Traimerdianan’ na Aruba. Pa duna oportunidad na otro muchanan cu no ta bishitando ‘Traimerdia’, IDEA a dicidi di organisa un proyecto cu yama “Kid$ BIZ Market”, yena cu workshop y actividadnan cu por educa, stimula y inspira nan pa nan bira un futuro comerciante. E proyecto aki a inicia den aña 2018 den herfstvakantie y a continua cu e segundo parti den zomervakantie den aña 2019. Den aña 2018 nos a logra haya 32 mucha y den aña 2019 nos a haya 31 mucha. E aña aki nos a logra haya 28 mucha. E interes ta hopi grandi di parti mayornan pa workshop riba tereno di ‘Entrepreneurship’ pa nos muchanan. E meta di IDEA ta pa stimula y contribui na e formacion di futuro comerciantenan pa Aruba.

Na final di e proyecto, tur 28 participante a ricibi un certificado di participacion entrega door di Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Sr. Geoffrey Wever y Sra. Suhailah Rooseman-Maduro, director suplente di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria.

IDEA ta gradici tur su partnernan y presentadornan e.o. Departamento di Asuntonan Economico, ActionCOACH Aruba, Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa, RBC Royal Bank, Aruba Bank N.V., Sra. Vivian Loopstok-Geerman, Sra. Clarina Geerman, Sra. Zulema Dabian-Erasmus, Sra. Suhailah Rooseman-Maduro y nos directora sSa. Maria Dijkhoff-Pita pa yuda haci e proyecto aki un realidad.

Tambe IDEA ta gradici Srta. Karyme Acosta y Srta. Tara Van Der Werk cu a yuda voluntariamente como juffrouw pa nos muchanan y tambe na tur otro coleganan di DEZHI cu a yuda haci e proyecto aki un realidad. IDEA ta gradici inmensamente tur e mayor cu a pone nan confiansa den nos y tambe na e muchanan pa nan participacion activo den nos proyecto di Kid$ BIZ Market III. Durante e cuatro dianan di e proyecto, IDEA por a nota cu Aruba tin hopi talento comercial entre nos muchanan.

Nos di IDEA ta desea tur e muchanan hopi exito cu nan creacion di nan producto of servicio pa nos siguiente actividad cual ta e Kidpreneur$ Bazaar cu lo tuma luga den december 2022.

Por sigi nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas workshop y otro actividadnan di IDEA den futuro.