Monkeypox ta un virus cu originalmente ta ser encontra den paisnan Central y West di Africa.

Monkeypox ta un zoonosis cu ta significa cu e virus a pasa di bestia pa hende, loke sa pasa pa motibo di contacto frecuente y regular entre hende cu animal.

Un persona infecta cu e virus di Monkeypox lo experencia sintomanan manera entre otro keintura, dolor di cabez, cansancio, kliernan hincha y rash cu despues di algun dia ta habri na blaar cu poes na diferente parti di e curpa, pero mas tanto ta concentra riba cara, man y pianan.

Contagio cu Monkeypox ta sosode di hende pa hende pa medio di contacto directo cu un persona infecta. Esaki por sosode ora cu tin contacto cu e likido procedente di e blarnan presente cerca e persona infecta y posiblemente tambe pa medio di particulanan (droplets) cu ta sali for di e boca/garganta of nanishi di e persona infecta. Tin indicacion cu Monkeypox por wordo transmiti tambe sexualmente, pero esaki no ta comproba ainda.

Tur hende por por keda contagia cu Monkeypox sin discrimina sexo, edad, religion, cultura, raza of orientacion sexual. Pero segun data di casonan international na e momento aki mayoria caso 98% ta bou grupo di hende homber cu tin relacion cu hende homber (MSM). Pa e motibo aki cu e grupo di MSM ta e grupo mas na risico na e momento aki, pa cual motibo ta importante cu nan ta bon informa pa por ta mas conciente y por proteha nan mes. Pa evita contagio cu Monkeypox ta recomenda pa tur hende evita di tin contacto hopi cerca cu hende cu ta sinti malo. Cu contacto di cerca nos ta referi atrobe na por ehempel cara cu cara, cuero cu cuero, sunchi, brasa, caricia y mantene relacion sexual.