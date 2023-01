Desde 1 di januari 2023, Dump di Parkietenbos a cera su porta pa publico. A bin algun siman ta informa caba tocante diferente localidad posibel unda por hiba diferente tipo di desperdicio.

Den e articulo aki nos lo enfoca riba “Green Waste”, esta, sushi organico. Kico ta green waste? Unda por entrega esaki? Kico ta e impacto riba e prijs pa procesa Green Waste? Y cua ta e metodo con esaki ta wordo procesa pa recupera recursonan.

Kico ta Green Waste?

Ehempelnan di Green Waste ta entre otro: yerbe, blachi di mata, palo y troncon, y pallet blanco (no blauw).

Unda por entrega esaki?

Green waste por wordo entrega na Johnsons of Ecotech Freezone.

Kico ta e impacto riba e prijs pa procesa Green Waste?

Ora ta trata prijs ta importante pa aclarea cu na Aruba nos no ta conoci cu costonan di procesamento di desperdicio. Locual a paga tur e añanan na Dump tabata simplemente pa deshaci y acumula desperdicio. E impacto riba bo cartera por varia entre spaar (compara cu dump) of costo adicional pa procesa. Actualmente dos compania tin e capacidad pa por procesa green waste y ta premira cu mas compania lo drenta e mercado di procesa desperdicio durante 2023.

Cua ta e metodo con esaki ta wordo procesa pa recupera recursonan?

Tin varios opcion pa converti Green Waste den un recurso pa sector primario. Por ehempel, palo of pallet blanco por wordo converti den mulch pa uzo den agricultura. E mulch ta percura pa menos awa vapora. E otro forma ta pa kima e green waste den incinerator of den e air-curtain burner, unda e as tambe lo por wordo uza pa enrikese e tera. Den futuro, tambe lo tin opcion pa converti tur Aruba su green waste hunto cu food waste den compost cu lo ta e miho forma pa converti desperdicio biologico den un recurso cu lo hisa e calidad di nos tera. Pa e motibo aki, ta importante pa ricibi esaki “limpi” (separa for di tur otro tipo di sushi), pa asina no solamente yuda tene Aruba limpi, pero contribui tambe na nos agricultura local.

Den transcurso di dianan nos lo sigui comunica y informa ciudadanonnan di nan opcionnan, y con nos tur por ta consciente y reconoce bo impacto. Cada un di nos tin e responsabilidad pa yuda mehora Aruba su maneho di desperdicio.