Measles of manera nos ta yam’e na Aruba, “Sarampi” ta un malesa cu ta wordo ocaciona pa un virus. Debi cu e ta wordo ocaciona pa un virus no tin ningun medicamento pa cura esaki. E curpa ta esun cu mester combati e virus aki y pa haci esaki e ta tuma su tempo. Tur locual cu e persona cu sarampi por haci ta tuma medicamento y/of aplica cierto producto pa alivia e sintomanan cu ta presenta pero na mes momento ta consehanan pa tuma contacto cu dokter di cas pa conseho y instuccion.

Por ehempel; pa e sintoma di keintura por tuma medicamento manera paracetamol, por pone un paña cu maravilla riba e frenta y rond di e nek of tambe por baña cu awa poco frieu. Esaki ta algun ehempel di practicanan pa yuda baha e keintura.

Pa alivia e grawatamento cu e rash riba e curpa por ocaciona tin producto cu por wordo hunta riba e cuero cu por wordo cumpra na cualkier botica. Pa preveni deshidratacion ta recomenda pa es cu sarampi bebe hopi awa. No juice of refreco cu tin hopi sucu pero simplemente awa.

Na momento cu e malesa desaroya den un infeccion bacterial manera un pulmonia, un infeccion di wowo of horea dokter lo mester combati e bacteria cu antibiotica.

E miho forma pa preveni Measles ta pa medio di vacunacion. E vacuna cuta proteha contra e malesa di Measles ta e vacuna MR (Measles, Rubella) of e vacuna MMR (Measles, Mumps, Rubella) cu ta riba mercado for di aña 1971. E vacuna aki ta uno sigur pa mucha y adulto. Vacuna ta un metodo di prevencion, no di tratamento tampoco curacion.

Bo salud ta bo responsabilidad, tuma accion pa proteha bo mes contra Measles.

