Kico ta e procedura pa yega na haya luz di caya

Gobierno a bay over na decision pa LED light, ya cu e consumo di energia ta hopi abao compara cu lusnan convencional. E lusnan ta hopi sensitivo cu mester ahustanan pa e coriente keda constant. Sr. Dominico Werleman, director di DTI ta splica mas ariba esaki.

Eey tin ora cu tin ahuste di lus tin ora tin cierto fayonan cu ta pone cu e lusnan ta cende paga manera un supply, pero esey ta gewoon un ahuste cu ta haci den e board di e lus pa e cende bon bek. Aunke tin biaha nan ta paga completamente, for di The Mill direccion Oranjestad te na e lusnan di trafico na Superfood. Esey ta peligroso.

Segun Sr. Werleman, tin dos sistema: tin e lusnan cu ta traha individual, e asina yama fotocell, cu asina bira skur nan ta cende. Y tin esunnan cu ta traha ariba un sistema di waya di coriente cu ta conecta varios kus cu otro. Si encaso fuse bula, full e set di lus ta paga. Ora esaki wordo remedia, e luznan ta cende bek.

DTI ta haya hopi peticion pa lus, y e cantidad di lus instala den tur bario di ARuba ta rond di 12 mil. No por cubri tur tur bario, pero si mayoria bario tin lus. E camindanan den bario, esey ta un proceso den e añanan lo progresa cu mas luz ta wordo poni.

E mastnan di luznan ta asina yama mastnan pa distribui coriente. Nan no ta mastnan poni pa pone lus ariba nan. Eigenlijk pa bo tin un dispersacion di luz eficiente, cu bo ta core y tin claridad, scuridad, e lusnan ta poni na cierto distancia di otro. Pero den e caso aki no ta mast cu ta poni pa lus, e distancia ey ta mucho grandi of cortico cu e lus ta overlap otro. E intencion tabata cu mester a bin un programa unda cu mester a uza un standard cu ta pone e luznan di tal forma cu e caminda ta keda ilumina di forma consistente. Pero mirando cu e mastnan cu tin actualmente no ta poni pa e uzo ey, ta haye e diferencia den e sistema.

Aruba tin mas barionan cu a habri, di un cas a bira pa 20- 25 cas y a haya caminda, hopi biaha e bario mes ta haci peticion of peticionnan individual. Pero loke a resulta tambe ta haya cu den proyectonan cu ta ilumina un bario. Diripiente un hende ta yama pa kita e luz, e motibo ta resulta cu e luz ta strobanan di drumi of ultimo nan a haya unpeticion pa kita un luz, ya cu anteriormente nan no tabata tin problema di hende dilanti nan cas,cu ta stroba nan. Pa nan ta bira tiki fastioso y ta pidi pa kita e luz., Esey tambe ta haya peticion contrario di pone, pa kita tambe.

Den ley no tin para nada di maneho, pero ta a base di un acuerdo cu gobierno , DTI ta traha un plan y a base di iniciativa propio di e dienst mes ta bay den e bario ta wak cuanto camidna tin, cuanto crusada tin.

Sr. Werleman a sigui bisa cu riba presupuesto di DTI tin un suma aloca cu e ta paga Elmar e abonnementskostene. E luznan tin dos parti. Tin e consumo di energia, y e abonnementskosten. Si brasa frustra, Elmar ta cambi’e. Esey ta bay via presupuesto di DTI. Na 2016 a yega na algo mas di 4 miyon y e aña aki ta 5 miyon , door cu tin mas luz poni. Door cu e consumo ta menos, den e mesun presupuesto di aña pasa por a pone mas luz. A base di calculacion si bo sa cuanto watt un luz ta uza, cu tin tanto y a base di esey ta haci calculacion.

E luznan den e sistema anterior, e lusnan oraño tabata mas caro cu esunnan blanco. Pero awo e idea ta cu ann kier cambia tur lus. DTI ta bisa cu e lus oraño ta indicacion di un cambio den trafico. Un T- kruising, pa baha velocidad. Esey tambe nan kier cambianan pa LED door cu e consumo ta halto. Pero tanten cu no haya un reemplaso di e mesun color of parecido ta prefera di mantene eynan. No ta mara na ley, pero ta mas bien ta a base di palabracion.

E trabao di e brug mes Sr. Werleman no por bisa si nan a keda cla, ya cu Green Corridor mes ta pone nan luznan. Esey si no ta bay via coriente normal. E ta bay via un meter. Nan lo paga tur luna pa e consumo. A lo largo Aruba ta bay pag’e. E compania cu ta bezig cun’e awo tin cu bay paga e parti ey. E compania Odinsa.

For di Ritz Carlton bay Arashi, no tin mucho luz., ya cu tin cierto distancia cu no tin mast. E ora esey ta haci’e fastioso, ta bay hinca den e plan, esey ta un otro proyecto, otro departamento, segun Sr. Dominico Werleman, director di DTI.