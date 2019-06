Kico ta depresion?

Drs. Marisol Krosendijk, psicologo NIP-DAS

• Bo ta sinti demasiado cansa, irita of den dolor?

• Bo ta sinti cu bo a perde interes den bo famia, amistadnan of bo actividadnan faborito?

• Bo tin problema pa drumi?

• Bo beis ta afectando bo relacionnan cu hende?

No tin motibo pa sufri den silencio. Bo bida no mester ta asina. Lesa e articulo aki y descubri si bo ta djis pasando den un momento dificil of kisas bo tin un trastorno depresivo mayor of depresion clinico, cual ta un condicion medico cu por wordo trata.

Depresion (trastorno depresivo mayor of depresion clinico) ta un desorden di animo serio pero comun. E ta causa sintomanan severo cu ta afecta con bo ta sinti, pensa y haci actividadnan diario, manera drumi, come y traha. Pa wordo diagnostica cu depresion, e sintomanan mester ta presente pa por lo menos dos siman.

Señal y Sintomanan

Si bo ta experenciando algun di e señal y sintomanan aki pa gran parti di dia, casi tur dia, pa por lo menos dos siman, kisas bo ta sufriendo di depresion:

• Beis continuamente tristo, ansioso, of “bashi”.

• Sentimentonan di desesperacion of pesimismo.

• Iritabilidad.

• Sentimentonan di culpa, falta di balor, of impotencia.

• Falta di interes of placer den hobbynan y actividadnan.

• Energia reduci of cansancio.

• Move of papia mas poco poco.

• Sinti inkieto of tin dificultad pa sinta keto.

• Dificultad pa concentra, corda of tuma decisionnan.

• Dificultad pa drumi, lanta mainta trempan of lanta laat.

• Cambio den apetit of peso.

• Pensamento nan di morto of suicidio, intentonan di suicidio.

• Dolornan y malestarnan, dolor di cabes, calamber of problemanan digestivo sin un causa fisico cla y/of cu no ta alivia ni cu tratamento.

No ta tur hende cu ta deprimi ta experiencia tur sintoma. Tin hende ta experiencia solamente algun sintoma mientras cu otronan ta experiencia hopi. Diferente sintoma persistente hunto cu un estado di animo abou ta necesario pa diagnostica depresion mayor, pero personanan cu solamente un par di sintoma por ya caba beneficia di un tratamento pa nan depresion leve.

E gravedad y frecuencia di sintomanan y con largo nan ta dura por varia dependiendo di e persona y su enfermedad en particular. Sintomanan por varia tambe dependiendo di e etapa di e enfermedad.

Tratamento y terapia

Depresion, hasta e casonan mas severo, por wordo trata. Mas lihe e tratamento cuminsa, mas efectivo e ta. Depresion usualmente ta wordo trata cu remedi y psicoterapia, of un combinacion di e dos nan aki. Si e tratamento no ta reduci e sintomanan aki, terapia electro-convulsivo (ECT) y otro terapia nan pa stimula e cerebro por ta opcionnan pa explora.

Tip: Cada ken ta wordo afecta na nan mes manera door di depresion y no tin un tratamento igual pa tur hende. Kisas e lo rekeri “purba y haci fout” pa haya e tratamento cu miho ta pas cu bo persona.

Aparte di Terapia: Kico Mas Bo Por Haci?

Akinan un par di tips cu por yuda abo of un ser keri durante e tratamento di depresion:

 Purba di ta activo y haci ehercicio;

 Pone metanan realistico pa bo mes;

 Purba di pasa tempo cu otro hende y confia den un amigo/a of un familiar;

 Purba di no isola bo mes y laga otronan yuda bo;

 Spera cu bo beis lo mehora gradualmente, no di biaha;

 Pospone decisionnan importante, manera casa of divorcia, of cambia trabou te ora bo sinti miho. Discuti decisionnan cu otronan cu conoce bo bon y tin un bista mas obhetivo di bo situacion;

 Sigui educa bo mes tocante depresion.

Recordatorio:

 Ora bo ta depresivo abo no ta controla bo pensamento nan, sino bo pensamento nan ta controla bo;

 Ta dificil pa describi depresion na un hende cu nunca a yega di ta eynan. Depresion NO ta simplemente tristesa, no confundi esaki;

 Tin biaha hendenan cu depresion por pretende di ta ok, pero realmente nan por uza un brasa sincero. Corda si cu nan permiso semper ta necesario;

 Patras di e sonrisa di un hende por tin hopi mas cu bo no lo compronde. Tene compasion y no husga un hende. Cu amor y positivismo bo ta yega mas leu!

Hende ta papia di salud fisico, pero salud mental ta mesun importante. Bo ta wak hendenan ta sufri y nan famia nan ta sinti berguensa di esaki, cual no ta yuda. Un hende mester apoyo y comprension. Ban spera cu e articulo aki por lanta conscientisacion di ansiedad y depresion pa conhuntamente nos yuda hende.

E contenido di informacion aki no ta substituto pa conseho profesional, diagnostico of tratamento. Si bo ta reconoce algun señal y sintomanan di depresion lo ta bon pa bo busca ayudo profesional.

