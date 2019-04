Kico ta cetosis?

Cetosis ta un cambio metabolico unda cu e organismo ta uza e vet como energia. Ta trata di un situacion un poco inusual pero debi na e cambionan cu e ta provoca den peso (perdida rapido) e ta wordo busca den varios ocasion como parti di un regimen, unda e ta conoci di ta un dieet abao den carbohidrato.

Por bisa cu ta trata di un proceso cu bo ta yega na dje despues di a suprimi e carbohidratonan di e dieet, unda cu ta logra baha di peso di un manera eficaz. Sin embargo, e ta bin cu un serie di cambionan den e curpa y consecuencianan cu mester tene cuenta cun’e prome cu bo drenta den e boto di cetosis como metodo definitivo pa baha e kilonan di mas.

Bo ta corda e famoso dieta Dunkan? Of Atkins? Su exito tabata radica precisamente den loke tabata wordo haci pa elimina completamente e carbohidratonan di e dieta reemplasandonan pa proteina. Conoci pa tur su efectonan casi milagroso pa loke ta perdida di peso. Pero tambe, e tabata conoci despues, di e efecto rechaso.

PROCESO

Den un estado di cetosis e curpa ta capaz di kima vetnan di un manera rapido. Con e ta haci’e? Door cu e no ta conta cu carbohidratonan pa uza, e ta bay ta consumi e propio reserva di e organismo y ora cu no tin mas, e ta traha ariba un transformacion di nutrientenan di cual e ta dispone.

E asina yama curpanan cetonico ta wordo genera, cu ta presenta cadenanan mas cortico di vet habitual. Y asina e organismo ta termina ta di uza e glucose como fuente di energia.

Con ta drenta den cetosis?

Pa drenta den cetosis mester baha e consumo drasticamente di carbohidrato, cu no mester supera e 50 gram diario. Habitualmente ora cu tin 5 pa 6 dia cu’n ingestion abao, e ora e curpa ta cuminsa cu e proceso di cetosis.

Ta importante pa sa cu no por prolonga durante simannan of incluso, lunanan, pa con hopi cu nos gusta e perdida di peso cu nos ta experimentando. Ta mas recomendabel pa no pasa 20 dia, den estado di cetosis. Basicamente ta pensando den baha algun kilo cu bista ariba un evento cu lo tuma luga na corto plaso, no ta wordo mira como un sistema di perdida di peso di manera extendi. Asina ta, si esaki ta loke bo ta buscando, lubida por completo di e cetosis ya cu bo por pone bo curpa y bo salud na peliger.

Ehercicio ta yuda den e proceso pa produci cetosis, specialmente e ehercicio cardiovascular. Ta importante cu durante e dianan unda cu e cetosis ta prevalece, pa bebe hopi awa (entre dos y tres liter diario) pa evita deshidatracion.

Si bo stop di consumi carbohidrato durante varios dia y despues bo cuminsa bek e curpa lo rechasa esaki. Pa evita esaki a introduci poco a poco e alimentonan cu glucose den e dieta, cuminsando pa fruta.

Aplicacion di cetosis

Aunke den e ultimo añanan e proceso di cetosis a bira conoci pa su implicacion ‘milagroso’ den dietanan pa baha peso, e no ta algo novedoso manera e ta mustra. Todo lo contrario. E ta conoci den gym, unda cu hopi ta recuri na e proceso metabolico aki pa perde peso y gana musculo rapidamente.

Normalmente, y mescos cu bo mester haci ora cu bo dicidi di haci un dieta cu ausencia di carbohidrato, e alimentacion mester ta controla pa un nutricionista of specialista. Semper ta importante pa conta cu’n profesional ora cu bo ta pensa di haci un dieta, den e caso aki e ta mas importante ainda ya cu bo ta pretende elimina un di e nutrientenan fundamental di e organismo manera cu ta e caso di carbohidrato.

Pero, ademas di cuestionnan relaciona cu e peso, investigacion cientifico a busca kico ta e beneficionan medico cetosis lo por tin. Asina ta, cu tin estudionan cu ta apunta cu e estado di cetosis lo por yuda trata malesanan manera Alzheimer.

E por ta un metodo tambe pa controla e nivelnan di glucose den pashentnan cu diabetes. Door di no consumi carbohidrato e curpa no mester di tanto insulina pa traha, manera ta e caso di un dieta convencional. Pero, bo no por stop di tuma insulina pasobra cu e ta vital pa e funcionamento normal di su organismo y evita consecuencianan mas grandi.

Efectonan secundario di cetosis

Door di reduci e consumo di carbohidrato te ora cu drenta den un estado di cetosis, ta altera e funcionamento normal di nos organismo, cu ta stop di ricibi glucose, algo fundamental por ehempel, pa nos celebro funciona corectamente.

P’esey ora di drenta den estado di cetosis varios ta e efectonan secundario cu un persona por cuminsa ripara. Mareo, dolor di cabes, sacamento, mal aliento y falta di apetit ta esunnan mas habitual y e promenan cu ta aparece. E holo di orina y sodo cu ta wordo genera, ta bira mas fuerte , te na e punto di yega di ta desagradabel. Esaki ta debi na cu esaki ta e dos maneranan cu e curpa tin pa expulsa e curpanan cetonico (ketoselichaam).

Consumi proteina di manera excesivo por tin como consecuencia un perdida di calcio y si, ademas e ta pa un tempo prolonga, tambe un perdida di musculo. Unabes cu e organismo a keda sin vet e ta busca aminoacido den e musculo pa uza como combustibel.

Ta posibel cu segun e dianan ta transcuri por haya cierto iregularidad pa un descenso den e consumo di carbohidrato y un aumento di e alimentonan cu balor calorico. Tambe e riñon y higra por wordo afecta a largo plaso ya cu nan ta wordo someti na un funcionamento cu no ta normal.

P’esey, na ora di pensa di haci un dieta abao den carbohidrato mester tene cuenta cu posibel consecuencianan den salud ya cu ta trata aki di un di e regimennan unda cu e constancia ta bira mas dificil, ya cu na final e por ta ‘laaf’ consumi proteina den bo cuminda, a base diario.

