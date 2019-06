Kico ta causa Polucion di aire?

Dia 5 di juni tabata Dia Internacional di Medio Ambiente y e tema tawata : ‘Polucion di aire y e accion cu ta bay tuma’

Polucion di aire por ta un problema dificil pa compronde y compleho pa splica. Pero nos tur por haci algo di nos banda pa reduci parti di e problema di polucion di aire.

World Environment Day 2019 su tema di conscientisacion tawata con pa caba of yuda caba cu e polucion di aire. DNM como organisacion cu ta formula maneho pa diferente tema cu ta trata naturalesa y medio ambiente ta esun yama pa trece mas conscientisacion relaciona cu e tema di polucion di aire. Pero e no ta limita na DNM solamente; e ta tuma un comunidad consciente pa tuma e pasonan pa haci un diferencia.

Ta importante pa compronde e diferente tipo di polucion di aire cu ta existi y con e por afecta nos salud y nos medio ambiente. Djey por determina e pasonan cu mester tuma contra e polucion di aire y mehora e calidad di aire p’asina nos por biba den miho ambiente y condicion.

Nos ta menciona 5 tipo di polucion di aire cu ta existi y kico nos por haci pa trece un cambio den termino largo. Nos ta bay comparti tambe algun tips cu por aplica den un termino cortico. E polucion cu ta existi ta polucion di aire causa door di agricultura, den cas, industria, transportacion y sushedad.

Polucion di aire den casnan ta p.e. uzo di fuel en general, candela pa cushina (BBQ), verwarmer (no aplicabel pa Aruba), y luz di coriente. Ta genera polucion di aire door di compania cu ta uza carbon, uzo di diesel generator pa suministra coriente na un negoshi/compania.

Tin un crecemento den uzo di energia alternativo y of uzo di energia renovabel cu ta yuda controla y baha polucion di aire, na mes momento brinda e opcion pa produccion di energia limpi. Transportacion tambe ta causa hopi polucion door di emision di carbon dioxide. Tin un conexion estrecho entre carbon dioxide y morto prematuro.

Emision di diesel di e careteranan por conduci na demencia pa esunnan cu ta biba cerca. Agricultura tambe ta contribui na polucion di aire, esaki ta inclui cria di bestia na gran escala cu ta produci methaan y amoniak. Tambe kimamento di desperdicio di agricultura ta contribui na polucion di aire. Pues un evento manera kimamento di sushi riba dia di San Juan tambe ta causa polucion di aire. Tin emision di methaan cu ta conduci na formacion di un capa di ozono na nivel di suela (ground level ozone), cual ta causa asma of otro malesa pulmonar/respiratorio. Methaan tambe ta un gas cu ta contribui na ‘global warming’ pero na un forma mas potente cu carbon dioxide.

Hecho ta cu 24% di gasnan tipo ‘greenhouse’ emiti mundialmente ta bini di agricultura y otro uzo di suela.

Pa reduci polucion di aire asocia cu agricultura hende por ta mas consciente di nan consumo di cuminda. Come mas tanto/aumenta e consumo di berdura y fruta. Por scoge pa bira vegetariano y vegano den casonan extremo. Na e mesun momento ta reduci e cantidad di cuminda cu ta bay benta afo. Kimamento di sushedad/desperdicio di dump (landfill) tambe ta laga hopi particulanan dañino manera methane, dioxins, furans y black carbon den aire.

Hecho ta cu na nivel global, ainda ta kima 40% di sushedad den aire liber manera riba un dump.

E solucion p’e polucion di aire den forma di kimamento di sushi por bini door di colecta, separa y maneha desperdicio na un manera responsabel. Door di baha of elimina e cantidad di desperdicio, bo ta yuda caba cu polucion di aire. Separa desperdicio organico y converti esaki den compost of energia biologico (bio-energy). Di e manera ey ta hisa e calidad di suela pa uno miho. Reduci e cantidad di cuminda cu ta bay benta afo of cu ta bay perdi tambe ta yuda combati polucion di aire.

No ta tur polucion di aire ta bini door di actividad humano. Tambe tin fenomeno natural manera erupcion volcanico, tormenta di santo y stof cu ta emiti particulanan cu aire por carga pa miles di kilometer y ta carga substancianan cu ta causa polucion y afecta e calidad di aire.

Aki na Aruba, tambe por papia di polucion di aire a consecuencia di e stof cu e UTV-nan ta lanta den areanan unda nan ta core sin control of cu un comportacion no adecua den trafico. E particulanan di stof cu ta lanta den aire no ta solamente causa molester, daña vegetacion, mata, fauna y ta cambia structura dje paisahe, pero tambe ta trece problema pa salud, bienestar di bestia y hende.

DNM kier pidi un y tur, relaciona cu Dia Internacional di Medio Ambiente, pa tuma pasonan firme pa contribui na caba y reduci polucion di aire. Pasonan cu por tuma por inclui planta mata, haci un area limpi, core hunto uzando menos auto individualmente.

Bishita nos pagina di Facebook page of cuenta di Instagram pa wak kico DNM ta haci relaciona cu World Environment Day 2019. Por tuma nota cu DNM a bin cu un challenge y a tag otro departamento pa tuma e challenge y tuma accion tambe.

