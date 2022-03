Riba dia 10 di maart Departamento di Salud Publico manera custumber a forma parti di CARIBE WAVE cu ta un training di Tsunami organisa pa Unesco. Apesar cu e aña aki e training tawata dirigi mas riba e aspecto di comunicacion, ta hopi importante pa comunidad ta informa riba kico pa haci prome, durante y despues den un situacion real di tsunami na Aruba. Un tsunami ta conoci pa ta un suseso cu ta origina despues di un temblor bou lama. E suseso aki tin biaha por wordo pronostica pero por sosode tambe inespera, ocacionando un estado di emergencia den tempo corto.

Pa salba mas tanto bida posibel den caso di un tsunami ta importante pa comunidad sa kico pa haci prome cu un tsunami presenta.

Pone atencion na e localidad y espacionan unda mas bo ta frecuenta manera bo localidad di trabou y bo cas. Pone atencion si e localidad ta uno peligroso den caso di tsunami.

Traha un plan di evacuacion pa bo mes y na bo cas uno pa bo famia sin lubida riba mascotanan.

Si bo ta localisa serca di lama ta importante pa tin un plan evacuacion pa move mas leu posibel di lama of pa un localidad mas halto posibel.

Ta importante pa haci acuerdonan (afspraken) cu famia riba puntonan manera comunicacion cu otro pa despues di un tsunami, kico pa haci den caso cu famia no ta hunto na momento di un tsunami, unda pa localisa otro despues di e suseso y mas.

Na momento cu e prome ola of tsunami subi tera, no kiermen cu e peliger a pasa. Den mayoria caso un tsunami ta produci mas cu un (1) ola y cada ola cu subi tera mas y mas e ola ta subi drenta e pais of isla. Esaki ta e motibo pakico despues di e prome ola of tsunami ta importante pa permanece na unda bo ta y no bandona e localidad of espacio tante cu instancianan conserni no informa cu e peliger a pasa. Na momento cu instancianan oficial informa cu e peliger a pasa ta importante pa:

Informa famia, amistades y doño di trabou cu bo ta OK den caso cu tin comunicacion di telefoon of celular.

Cumpli cu e acuerdonan (afspraken) cu a wordo haci cu famia

Busca informacion for di medianan confiable

Yama autoridad concerni si tin persona cu mester asistencia

Keda leu di areanan di desaster of unda tin hopi resto di material y sushedad

Sea cauteloso den caso cu mester drenta edificionan of localidad unda tin awa rond den caso cu mester yuda un of mas persona.

Pa informacion subi nos pagina di Facebook Directie Volksgezondheid DVG Aruba y di Bureau Rampenbestrijding Aruba pa keda bon informa.

