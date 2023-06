Na momento cu insancianan oficial manera entre otro Gobierno y Bureao Rampen Bestrijding informa cu den e siguiente dianan e posibilidad ta grandi pa nos experencia un horcan. Ta importante pa nos sigui cu preparacion.

72 ora of 3 dia prome cu yegada di horcan

Pone un tas disponible den cual tur material y obheto importante ta wordo hinca. Considera esaki e tas di emergencia.

Acumula documentonan cu pa bo y bo famia ta importante manera Passport, historial di malesa of di medicina nesesario y hinca esakinan den ziplock di plastic y den e tas di emergencia.

Traha of cumpra un first aid kit consistiendo entre otro di pleister, betadine, gasa, verband y pildo pa dolor manera paracetamol of voltaren y demas articulonan cu por ser uza den caso di heridanan cu no ta rekeri asistencia medico inmediato.

Si bo persona of miembro di famia ta uza medicamento diario, controla y percura pa tin suficiente medicamento pa algun dia. Hinca e medicamentonan aki den ziplock y den e tas di emergencia. Haci mesun cos den caso cu un persona di famia ta haci uzo di un aparato diario.

Hinca algun snacks y boter di awa den e tas di emergencia.

Haci un solo persona responsabel pa tin y hiba cu ne e tas di emergencia na tur momento.

Percura pa tin flashlight cu bateria y tambe bela cu swaffle den cas.

Sinta y traha un plan di evacuacion den caso cu famia mester evacua di nan localidad. No lubida di incorpora mascotanan den plan di evacuacion.

48 ora of 2 dia prome cu yegada di horcan

Prepara un espacio den cas unda famia lo bay encontranan nan mes durante e oranan cu e horcan ta pasando. E espacio aki preferiblemente ta un espacio unda tin poco of menos glas, bentana y porta.

Prepara espacio na unda mascotanan lo pasa e horcan.

Yena gasoline of diesel den auto

Percura pa tin suficiente awa pa bebe pa cada miembro di famia (2 liter pa persona)

Cumpra algun cuminda di bleki y snacks (percura pa tin mecanismo di habri bleki na man)

Si tin carni di frigidair, hisa e temperatura di frigidaire y vriezer na maximo capasidad y evita di habri esaki regularmente.

24 ora of 1 dia prome cu yegada di horcan

Segura cu porta y bentana ta claba of tapa cu playwood of algun otro material fuerte.

Charge telefoon y demas aparatonan electronico esencial.

Repasa e plan di evacuacion.

Prepara weganan electronico y no electronico cu famia por entretene nan mes durante e siguiente ora y dianan.

Keda pendiente pa edicion nr 3 unda Departamento di Salud Publico den colaboracion cu Bureau Rampenbestrijding lo delibera riba Kico pa haci durante y despues cu un horcan caba di pasa.

Pa mas informacion yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]