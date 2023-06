Es cu sigui e consehonan duna pa Departamento di Salud Publico den colaboracion cu Bureau Rampenbestrijding riba preparacion pa temporadad di horcan stap pa stap, por ta sigur di lo ta miho prepara cu es cu no prepara.

Mas serca un horcan ta yegando, mas y mas nos lo cuminsa scucha, mira, tende y sinti su efectonan. Durante pasada di un horcan ta importante pa;

Permanece paden den e espacio cu a ser asigna pa pasa durante horcan

Scucha y sigui instancianan official manera Bureau Rampenbestrijding of Gobierno pa noticia veridico

Den caso cu mester bandona cas pa cuestion di siguridad, haci esaki hunto pa un localidad mas serca posible, manera serca un bisiña of un famia cuta biba serca.

Corda hiba e tas di emergencia semper tur caminda unda cu e famia bay.

Net despues di horcan

Keda informa door di sigui informacion duna pa instancianan conserni

Evita subi auto y mobilisa riba caretera si no ta nesesario, especialmente unda tin camindanan of edificionan inunda.

Duna prome ausilio na es cu por tin mester di esaki.

Cana cu cautela rond di cas y inspecciona si tin tubo di gas, meter di awa of waya di coriente cu por a kibra. Cera of desconecta esakinan si por.

Percura prome pa bo mes y bo famia ta ‘safe’ despues por yuda esnan den sercania cu porta mester ayudo. Den caso di EMERGENCIA yama 911 of 100.

Dianan cu ta sigui despues di horcan.

Despues di pasada di un hocan e proseso di restauracion ta cuminsa, restauracion di no unicamente lokual ta material pero tambe restauracion emotional. Pa hopi experencia un horcan por ta un acontesimento traumatico of tristo pa cual motibo ta importante pa scucha otro y brinda un schouder pa yora y desahoga ora ta nesesario.

Pa lokual ta restauracion di propiedad y vivienda, sea cuidadoso na momento di haci limpiesa paden y pafo di cas. Deshaci di tur alimento cu por ta presenta un peligro pa salud di bo mes y bo famia manera cuminda cu a muha cu awa di yobida of cu a ‘defrost’. Tambe kita for di den caminda materialnan kibra y peligroso manera glas, palo y mas.

E dianan despues di pasada di un horcan, por ta dianan dificiel yena di angustia y inseguridad. E miho conseho ta pa busca refugio, consuelo y sosten serca famianan sercano.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]