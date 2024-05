E investigadonan di e Universidad di California na San Diego (UC San Diego), na Merca, asocia cu e coleganan di e Universidad di Leeds, di Reino Uni, a descubri un syndroom completamente nobo, relaciona cu COVID-19. E malesa aki, denomina Mip-C, ta similar na otro patologia autoinmuun, e dematomiositis anti-Mda5 positivo, cu por causa un pneumonia di evolucion rapido y potencialmente mortal.

Progresando rapidamente pa morto

Pradipta Ghosh, profesor di UC San Diego, a ricibi un invitacion di e profesor Dennis McGonagle, di e Universidad di Leeds, pa investiga en conhunto un misterio relaciona cu COVID-19. “El a bisa mi cu nan tabata notando caso leve di COVID,” Ghosh a señala. “Nan a vacuna alrededor di 90% di e poblacion di Yorkshire, pero awo nan tabata mirando e enfermedad autoinmuun aki hopi straño yama MDA5: dermatomiositis (DM) asocia na autoanticurpa cerca e pashentnan cu por a contrae of no COVID-19,” el a agrega.



Ghosh ta corda cu McGonagle a papia di e pashentnan cu lesion pulmonar grave, algun di cual a presenta sintoma pneumatologico (erupcion cutaneo, artritis, dolor muscular) cu, hopi biaha ta compaña e malesa pulmonar intersticial.

MccGonagle tabatin curiosidad pa sa si a existi un conexion entre dermatomiositis positivo pa MDA5 y COVID-19.

“DM ta mas comun en persona di descendencia Asiatico, particularmente Hapones y Chines,” Ghosh a splica. “Sinembargo, McGonagle tabata notando e tendencia explosivo aki di caso den e Caucasico,” e experto a añadi. Tambe el a confia cu algun di e pashentnan tabata progresando rapidamente te na morto, loke cu a constitui un señal cla di alarma.



Un total di 25 pashent a desaroya cicatriz pulmonar (malesa pulmonar intersticial) y 8 persona di e grupo a mustra un cuadro lo suficientemente grave pa provoca morto debi na fibrosis progresiva. Ghosh a señala cu a existi profiel clinico estableci di malesa autoinmuun MDA5. “Pero esaki ta diferente,” el a adverti. “Tabata diferente den e comportacion y e indice di progresion y den e cantidad di morto,” el a expone.

Desaroyo di e estudio

Ghosh y e ekio di UC San Diego a explora e datonan di McGonagle cu BoNE, e explorador di red booleano, un poderoso cuadro computacional pa extrae informacion procesabel di cualkier forma di “big data”. “BoNE ta diseña pa ignora e factornan cu ta diferencia e pashentnan den un grupo mientras ta identifica selectivamente loke ta comun (comparti) entre tur e miembronan di e grupo,” Ghosh a splica.

Anteriormente, BoNE a permiti e cientifico y su ekipo identifica otro syndroom pulmonar y cardiaco relaciona cu COVID-19 den adulto y mucha.

E investigadonan a descubri cu e pashentnan cu tabata mustra e nivel mas halto di reaccion MDA5 tambe tabata mustra nivel halto di interleucina-15. “E interleucina-15 ta un citoquina cu por causa cu por causa dos tipo principal di cel inmuun,” e specialista a indica. “Esaki por hiba n’e celnan na rand di cansancio y crea un fenotipo inmunologico cu hopi hopi biaha ta wordo mira como un seyo distintivo di malesa pulmonar intersticial progresivo of fibrosis pulmonar,” Ghosh a sostena.

Pa derecho di descubrimento, e grupo por a duna nomber n’e malesa. Mip-C a wordo indica pa establece un conexion cu MIS-C, un afeccion infantil deterente, pero relaciona cu COVID-19. Ghosh a indica cu e ta extremadamente improbabel cu MIP-C ta limita na Reino Uni. E estudio a wordo publica siman pasa den eBioMedicine.

Nos no mester preocupa

Matteo Bassetti, director di e Unidad di Males Infeccioso di e Policlinico San Martino di Genova (Italia), a afirma diahuebs na Corriere della Sera: “Nos no mester preocupa pa Mip-C.” Fuera di esey el a declara cu t’e prome biaha cu por scucha papia di “den di cuater aña di COVID”. Ta considera cu COVID-19 mester aexacerba algun malesa, por a “cende” algun patologia autoninmuun den e pulmonnan cu ya ta conoci, pero no ta kere cu “Mip-C ta un gran problema.”