Kico lo ta e futuro di City Inspector pa 2018

Futuro di City Inspector ta incierto aworaki, pa cual Sr. Marlon Pieters di Bureau City Inspector ta elabora ariba esaki.

Minister Otmar Oduber priminti e City Inspector cu e trahadonan lo haya e curso di Buitengewone Agent van Politie. Nan lo spera esaki, y segun Sr. Pieters esaki no ta pasa di un dia pa otro. E ta bay ta un proceso un tiki largo, ya cu e trahadonan mester custuma cu e proceso di duna boet, detencion, etc. E no ta bay ta facil. Pero e pueblo lo mester custuma cu City Inspector y di su banda, City Inspector tambe lo mester custuma su mes cu e partimento di boetnan, etc. E ta bay tin su proceso, pero si e ta spera cu otro aña e trahadonan di Bureau City Inspector lo por tin e poder pa tin e permiso di Buitengewone Agent van Politie pa nan haci nan trabao un tiki mas miho. Tambe nan ta spera cu nan por haya mas material, ya cu nan tin 12 trahado pero ta dos pick up so nan tin. Asina ey nan no por move manera mester ta tur rond di e isla.

Bureau City Inspector ta parti e palabra rond, unda cu nan bay, den tur entrevista ta pidi pa por fabor tene Aruba limpi. No tene miedo di bisa un persona cu a tira un boter abao, pa bis’e persona cu eynan no mester ta. Ta nos tur, como habitantenan di e isla aki, mester zorg pa tene e isla limpi. Un biaha mas e tenemento di e isla limpi, ta algo di den grupo, algo di nos tur cu ta biba aki riba.

Un Aruba Limpi ta hopi dushi!