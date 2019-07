Kico lo ta e consecuencianan si e evento riba Facebook drenta Area 51 sin permiso?

Loke a cuminsa aparentemente como un joke, un evento riba Facebook pa reuni y drenta Area 51, a bira algo mas serio segun e cantidad di posibel asistentenan na e evento a cuminsa crece. Tanto cu te hasta e militarnan di Merca ya caba a manda un advertencia. Kico lo pasa si finalmente e hendenan purba drenta den e area restringi?

Den fin di siman, y mirando cu e cantidad di personanan interesa pa forma parti di e evento, e Forsa Arma di Merca a lansa un comunicado advirtiendo e personanan pa nan no pensa mes di drenta Area 51.

Ta trata di un campo di tiramento pa Forsanan Aram di Merca y nos ta descurasha na tur cu purba drenta den un zona unda cu nos ta train e Forsanan Arma di Merca. Nos lo ta semper cla pa defende Merca y su propiedad.

Berdad ta cu den e ultimo decadanan ya caba a existi algun persona cu a purba drenta y den cierto ocasion, cu resultado fatal. segun ley Mericano”

“Ta prohibi pa drenta basenan militar sin permiso. Segun e seccion 1382 di e Titulo 18, ley ta prohibi cualkier persona pa drenta cualkier instalacion militar cu cualkier proposito sin permiso, incluyendo e reserva militar, naval of Warda Cosa, Oficina Postal, arsenal, patio, station of instalacion, esun cu drenta lo wordo declara culpabel y lo por wordo condena na 6 luna di prizon, un boet di 500 dollar of tur dos.

Ademas, mayoria di e basenan militar tambe tin areanan restringi unda cu e uzo di forsa letal ta autorisa. Den caso di Area 51, tin varios borchi di aviso cu ta señala claramente pa “no yega cerca” y ta indica, cu den tal caso, nan ta “reserva e uzo di forsa letal autorisa”. Cu esaki, nan kiermen cu si nan gara un persona den e area y e wordo considera un menasa pa siguridad, e persona por wordo tira.

Na 2016 un ekipo di television cu tabata filmando pa e programa di BBC Conspiracy Road Trip a wordo aresta ‘y apunta cu’n pistool’ pa a yega demasiado cerca di Area 51. E 12 personanan a wordo registra y obliga di drumi ariba vloer, boca abou durante tres ora mientras cu FBI tabata yegando e zona pa realisa varios comprobacion di siguridad. Finalmente nan por a bay, pero no sin paga un boet di 500 dollar.

Dos aña prome, na 2014, un bus turistico cu tabata transporta cuater pasahero a pasa e señalnan di advertencia sin worry y a yega cerca di Area 51. Kico a pasa? Cu e personal arma cu M-16 a detene nan y nan a wordo menasa cu’n condena menor y un boet di 650 dollar.

Aunke e dos casonan aki por wordo cataloga como anecdotanan inofensivo, tabata tin situacionnan unda cu a haci uzo di forsa letal. Na januari 2019 un homber cu’n obheto cilindrico den su man, no a para na e porta di siguridad den e reserva unda cu Area 51 ta situa. Según un comunicado di prensa e homber a wordo tira mata despues di a ignora e orden di e guardianan.

Cu esaki tambe, ta spera cu e evento di Facebook no ta nada mas cu’n joke pafo di e murayanan di rednan social.

