Hefe suplente di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Lilian Semeleer, a ricibi un bunita obra for di dos miembro di Kiwanis Club of Aruba. Esaki pa e espacio di actividad pa mucha cu yama Verteltoren. Ta trata di un produccion Kamishibai di escritora di buki pa mucha, Liliana Braamskamp-Erasmus titula ‘Kico Kiwi Kier Awor?’. E obra tin cuater storia pa mucha y ta pa muchanan di scol preparatorio y basico di Aruba.

Kamishibai ta un estilo di contamento di storia na un grupo di muchanan cu a origina na Hapon. Ora un maestro den klas kier conta un storia for di un buki di mucha (prentenboek), constantemente e tin dificultad cu e no por mustra e muchanan e pintura mientras cu e ta lesa e texto. Ora e maestro mustra e muchanan e pintura e no por lesa e texto, y ora e lesa e texto e no por mustra e muchanan e pintura.

Kamishibai ta split e pintura y e texto facilitando e contamento di storia na e muchanan. Riba un sheet di size A3 e pintura di e storia ta wordo imprimi pa- dilanti mientras cu e texto corespondiente ta wordo inprimi patras di e sheet. Adicionalmente ta haci uso di un cashi di palo (un teatro) unda cu ta hinca e sheetnan aden pa facilita e cambio di sheet y tambe pa crea mas drama den e contamento di e storia. E resultado ta cu e grupo di mucha por wak e pintura dilanti hopi bon mientras cu e maestra por lesa e texto inprimi patras trankilamente.

E storia “Kico Kiwi Kier Awo”ta e di cuatro edicion di e proyecto di Kamishibai di Kiwanis Club of Aruba pa nos muchanan . Contamento di storia ta stimula e desaroyo di un mucha, principalmente muchanan chikito. Kiwanis club of Aruba ta haci e donacion aki di teatro di palo y storianan na scolnan na Aruba.