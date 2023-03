E fin di siman aki, dianan 24, 25 y 26 maart 2023 lo ta un fin di siman deportivo. Commissie Korpsviering Aruba ta organisana un tremendo evento deportivo di “Kickball Tournament”. Despues di un tremendo actividad y acogida riba dia di Polis aña pasa. E comision no a drumi y a cuminsa traha duro riba siguiente proyectonan. Di e forma aki prepara tambe pa siman di polis den luna di augustus.

Diferente departamento uniforma lo bataya contra otro riba Flatstone Ballpark.

Dia 24 maart cuminsando pa 6 ‘or atardi nos tin e siguiente teamnan cu lo enfrenta otro.

6:00pm Arumil vs KPA 1

7:00pm GNC vs KIA

8:00pm KPA 2 vs DOW

9:00pm EMS vs CEA

10:00pm Ambulance vs Douane

11:00pm Immigracion vs Cuerpo di Bombero

Dia 25 maart cuminsando pa 12’or merdia:

12:00pm CEA vs Ambulance

1:00pm KIA vs Arumil

2:00pm GNC vs KPA 2

3:00pm Cuerpo di Bombero vs KPA 1

4:00pm Douane vs DOW

5:00pm CEA vs KPA 2

6:00pm Arumil vs Immigracion

7:00pm GNC vs EMS

8:00pm Ambulance vs KIA

9:00pm Immigracion vs EMS

10:00pm Douane vs KPA 1

11:00pm DOW vs Cuerpo di Bombero

Dia 26 maart cuminsando pa 10’or mainta e teamnan cu a clasifica lo hunga pa 1e y di 2do lugar tambe di 3er y di 4 lugar. Pa cera e gran torneo aki e banda “Mellow Band” lo deleita tur presente y lo pone bon ambiente pa un y tur. Sin lubida cu lo tin bebida y cuminda bon surti pa grandi y chikito. E comision y Cuerpo Policial Aruba ta invita pa bin wak nos polisnan y diferente departamento uniforma riba veld di Flatstone pa un dia familiar pa grandi y chikito..