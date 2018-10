Kibracha ta hunga rol imporante den actividad pa nos grandinan

Dia 1 di october ta Dia Internacional di Nos Grandinan, cual a wordo decreta pa Nacionnan Uni. Como Kibrahacha, tin 33 aña trahando den e sector aki. Sr. Jeffrey Matos, director di Club Kibrahacha ta amplia.

Ta bon pa para keto ariba e dia aki, ya cu nan ta un parti di nos comunidad y uno hopi importante di nos comunidad. Y e fundacion pa ultimo 33 aña a bin ta sirbi e comunidad, haciendo actividad pa mantene e grandinan activo. Club Kibrahacha ta felicita e grandinan pa ariba nan dia. Tambe e boluntarionan, cu ta tuma tempo liber pa den e caso aki, y tambe e profesionalnan cu ta traha ariba e tereno aki, ta un dia pa para keto un rato.

E punto di salida di Club Kibrahacha, ta e decreto introduci door di Nacionnan Uni na 1991. Ta importante pa promove independencia di un hende grandi. Dus dun’e tur e posibildiadnan pa e sigui biba independiente mas largo cu ta posibel. Independiente a base di un bestaansminimum, pero por promove e parti di e grupo aki den nos comunidad y tambe e accesibilidad na transporte, na edificionan di gobierno.

Tur e temanan aki y dignidad di un grandi, y tambe ora un hende bira grandi, e tin mester di cuido. E tipo di temanan aki ta importante pa para keto un rato ariba dje. Ta importante pa comunidad tira un bista bek con leu nos ta y unda kier bay cu e tipo di temanan aki.

Compara cu otro paisnan, toch Aruba por ofrece cosnan bon pa nos grandinan. Aunke cu falta mas, y Sr. Matos a splica cu tin desaroyonan positivo tumando luga pa nos grandinan. Ta mira mas centro di actividad den barionan, unda cu tin mas actividad pa nos grandinan. E generacion nobo di grandinan ta hopi mas grandi.

Dos aña pasa gobierno a regula e casnan di cuido. E ta un ley nobo, y naturalmente mester sigui desaroya esaki, wak con e ta desaroya su mes. E ta un paso importante pa Aruba, como isla tuma pa haci. Y semper falta mas. Semper por wak con leu nos ta y unda kie ryega pa cu e parti di e vergrijzing na Aruba.

Kibrahacha como fundacion ta focus ariba e parti preventivo. Ta haci diferente investigacion, unda cu embehecimento na Aruba, ta generacion ta bin, cu tin mas experiencia y por sigui aporta na Aruba.

Actualmente tin un calculo di 800 pa 900 cama na casnan di cuido. Dus improvisa nan, dus aki dies aña comunidad kier wak bek cu no tin 5 mil, pero el a crece 1200 of 1500. Pero si no haci nada, nan ta drenta den isolacion, sin actividad, no tin transporte y esey ta bay haya cu nan ta haya problema hopi serio na Aruba.

E parti financiero, caminda cu tin hende grandinan cu tin un pension AOV solamente, pero tin tambe si mester tene cuenta cun’e, durante añanan 1985 den boom economico di nos pais, ya mas di 30 aña pasa. Eseynan ta nos pensionadonan di awendia.Esey ta aspectonan social cu sigur cu como pais mester challengenan, cu mester tene cuenta cu nan. Y esey ta e realidad y no ta bay bira menos. Mester atende cu nan, y como isla mester wak con ta hiba un maneho dirigi ariba e parti preventivo y mantene nan activo den comunidad.

Locual Kibrahacha kier enfoca ariba dje, ta pa sigur amplia e actividadnan y sigur traha hunto cu otro instancianan, cu ta hopi importanta. Actualmente a amplia actividadnan pa despues di merdia. Ta kere den e parti educativo. Ora e persona baha cu pension, e kier siña algo diferente, e mester keda cu e pensamento cu e mester siña, cual tecnologia ta importante, pero a cuminsa na september cu lesnan di musica, cu mozaiek.

Tin hopi interes pa actividadnan di merdia. A conoce ampliamento den clientela, y como organisacion tin challenge. Y cada biaha cu haya un boluntario pa yuda, e existencia di Kibrahacha t’ ey pa hopi aña mas, segun Sr. Jeffrey Matos, di Centro Kibrahacha.

