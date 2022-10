Despues cu Kianna Krosendijk a bolbe bek for di Jacksonville el a sinta hunto cu su coach Monica Pimentel di Impact Taekwondo y a pone un plan mas avansa den otro. Nutricion na un forma corecto tabata necesario pa Kianna Krosendijk pa e baha peso y come cuminda corecto.

Monica Pimentel a pensa di biaha ariba Rene Wild como e persona corecto pa ayudo profesional. Kianna Krosendijk hunto cu su tata Ashley Krosendijk a acerca Rene Wild. Diasabra ultimo Rene Wild a pisa Kianna Krosendijk y tuma tur dato pa asina traha un plan di locual e tin cu come y bebe cu no ta cosnan procesa. Kianna Krosendijk a gana Medaya di Brons na Costa Rica den e Pan Am Series y kier subi e trapi y pa haci esey mester di guia profesional y training avansa, locual Monica Pimentel ta duna e team na scol basico na Washington.

Kianna Krosendijk ta preparando pa e campeonato Mundial di Cadet y e mester ta den bon condicion fisico.