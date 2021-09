KIA a haya nuebe Cuidado di Preso recien gradua

Despues di nuebe luna intenso di curso, capacitacion y entrenamento fisico, awo ta asina leu pa e Klas 2020, cu a start na december aña pasa, por cuminsa traha den prizon como cuidadonan di preso. Ta trata aki di 9 cuidado di preso (‘gevangenis inrichting medewerker’).

Presente na e ocasion aki tabata S.E. Gobernador di Aruba, Alfonso Boekhoudt, Minister di Husticia, Siguridad y Integracion, mr. Andin Bikker, Procurador Generaal mr. Bote ter Steege, director di Instituto Coreccional Aruba (KIA), Gino Winklaar, Team ondersteuning di KIA, forma pa Sergio Quant y dr. Aron Verschuur y varios invitado mas di otro departamentonan cu ta traha directamente of indirectamente cu KIA. Ademas cada aspirante a bin cu famia tambe pa biba e momento historico aki di nan huramentacion.

E aspirantenan cu ta cuminsa traha awor na KIA ta Starsky Brito, Jean-Carlo Ruiz, Kim Jeremy Lue, Jerrald Montsanto, Mark Fuentes, Dayron Maduro, Vladimir Kock, Stiven Agudelo-Mazo y Zahira Erasmus.

“Awe ta marca un gran dia pa e Instituto Corecional caminda e Klas di aña 2020-2021 ta gradua. E ta un paso importante pa formacion di nos hobennan pa por sirbi nos pais y garantisa continuidad di servicio den caudro di ehecucion di sentencianan y proteccion di nos comunidad”, asina Minister mr. Andin Bikker a start su discurso durante e ceremonia special organisa na e Centro di Formacion KIA, situa na Balashi.

“E otro bon noticia ta cu den luna di juli klas 2021-2022 a cuminsa, despues cu na cuminsamente di juli a bay Parlamento pa haya preaprobacion pa realisa esaki”, di acuerdo cu e mandatario encarga cu maneho di husticia, bou unda KIA ta resorta.

Minister Andin Bikker a probecha e ocacion, pa e referi tambe na un rapport di Inspectie Justitie en Veiligheid di Hulanda di maart 2020, unda cu despues di basta aña, KIA a logra haya un rapport relativamente positivo. Tumando varios desaroyo postivo, ta menciona na final di e rapport: ’Met het enthousiasme en de betrokkenheid van het huidige managementteam, een gedreven en betrokken minister van Justitie en, last but not least, een ‘pocket’ vol met plannen heeft deze missie mogelijk een kans van slagen’.

Mester accentua cu e ultimo biaha cu un klas di cuidadonan di preso a wordo entrena pa KIA mes tabata na 2009. Pues ta contento cu awo KIA mes ta entrenando su propio personal. Pronto personal di Guarda nos Costa y CEA tambe lo por join cierto training. Durante e gobernacion anterior, no a duna atencion necesario y percura pa recluta suficiente cuidado di preso, cu tur consecuencia cu esaki a trece cu ne pa e limitacionnan den personal cu mester a traha cu ne den operacion diario di e prizon. Minister Andin Bikker en todo caso a percura pa no menos cu dos klas consecutivo nobo.

Korrectie Instituut Aruba, KIA, a muda pa su localidad na Santo di Patia na San Nicolas dia 22 di september 1990, pues casi 31 aña pasa. E prizon tin un populacion di un maximo di 300 detenido, parti den detencion preventivo, seccion di hende muhe y seccion di hubentud. Na KIA tin un gran cantidad di empleado trahando 24 ora pa dia pa garantisa siguridad y atende cu e presonan den cuadro di e periodo cu nan mester sinta nan castigo cu e meta pa coregi nan erornan y sali atrobe como miho ciudadano pa nos pais.

