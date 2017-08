Ki ora y unda por wak e eclipse solar mañan

Dialuna, dia 21 di Augustus, lo tuma luga un eclipse solar cu lo ta visibel di forma total na Merca y di forma parcial na Centro America, parti nort di Sur America y Europa. Ta trata aki di un fenomeno astronomico caminda cu e luna ta pasa dilanti di e solo y e ta laga nos mira esaki. E diferencia di e eclipse solar anular ta cu den un eclipse total, e luna ta tapa e solo por completo, na luga di laga wak un renchi di candela rond di dje.

E eclipse solar di 2017, solamente por wordo observa di forma total den algun parti di nos planera, cu den e occasion aki ta inclui cierto zonanan di Merca. Den e resto di e pais, e eclipse lo ta parcial, manera den Centro America, parti nort di Sur America y Europa.

Kico ta un eclipse solar total?

Un eclipse solar ta un fenomeno astronomico caminda cu e luna ta pasa dilanti di e solo y p’esey, e ta laga nos mira esey. E denominacion “total” of “parcial” ta depende si nos ta observa e eclipse dentro di e umbra of e penumbra (e dos partinan di e sombra di e luna.) Si nos observa dentro di e umbra, e eclipse lo ta total. Si nos haci’e dentro di e penumbra, e lo ta parcial.

Con nos por mira e eclipse solar 2017?

Lo mas importante ta pa no mira e solo directamente sin proteccion, ya cu e por causa kemaduranan grave den nos retina. Manera e luz ultravioleta ta sigui yega durante e fase parcial di e eclipse, tampoco nos mester contempla e fenomeno atrabes di nubia ni refleha den awa.

Nos no mester confia y uza bril di solo, glasnan scur of radiografia. E unico manera 100% sigur pa observa e eclipse ta di forma indirecto. Por ehempel, uzando un papel caminda cu ta traha un buraco y ta pone dilanti di e solo. E imagen di e eclipse lo keda proyecta e ora den un di dos papel, unda cu nos por aprecia esaki cu siguridad. Otro opcion ta atrabes di telescopio cu tin e filternan adecua. (si e filternan aki, e ta igualmente di peligroso)

igual de peligroso).

Ki ora nos por wak’e na Aruba

E eclipse solar lo ta riba un 58% di visibilidad na Aruba. E eclipse parcial lo cuminsa pa 2’or y 18, ora cu e luna mishi cu e rand di e solo. Despues pa 3’or y 38, e luna lo ta cerca di e centro di e solo pa despues caba pa 4’or y 48, ora cu e luna laga e rand di e solo.

Fuente: www.elpais.com y www.timeanddate.com