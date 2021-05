Khatleen Quiñones Insuasty ta empleado di luna di HOH

Dr. Horacio E. Oduber Hospital a anuncia cu Khatleen Quiñones Insuasty a bira nan empleado di luna di april 2021. Khatleen ta senior analist na departamento di Klinische Chemie & Hematologie di LabHOH. Diferente coleganan di Khatleen a bini hunto pa asina sorprend’e cu e bunita reconocimento aki. E sorpresa tabata bon hinca den otro unda el a keda den shock pa basta rato.

Khatleen ta un persona hopi profesional, e ta pro-activo y ta mira unda mester di asistencia. Ademas, e ta percura pa opleiding pa su coleganan. E ta un empleado cu ta sobresali pa su colegialidad, semper cla pa yuda, semper presente y ta ‘go the extra mile’. E ta colabora semper cu su team y e tin bon comunicacion cu su coleganan teniendo nan semper na altura di loke ta pasando. Khatleen ta un persona habri cu tin comprension pa su coleganan, e ta scucha otro bon y ta compronde. Coleganan por acerc’e anytime.

E tipo di cosnan asina a haci cu coleganan a nomina Khatleen pa bira empleado di luna. Ora Hunta di Directiva a scoge Khatleen pa luna di april nan tabata hopi contento y a cuminsa traha riba e ocasion bunita aki pa sorpres’e.

Cyrielle Laclé-Diaz, teamleider di departamento di Pathologie, a comenta cu e no ta un funcion facil como cu mester por señala na coleganan unda mester haci cambio pa asina por mehora calidad y cantidad. “Nos ta mira cu e ta stima su trabou y cu e ta tuma esaki hopi na serio. E tin un drive grandi pa su trabou y pa tur cos cana bon.” Khatleen ta percura pa splica esaki na un manera trankilo of tin biaha ta traha un presentacion / charla virtual pa asina por duna e informacion necesario. Ademas, Khatleen a traha hopi di cerca den e implementacion di Sysmex cual ta un aparato di hematologia ‘state of the art’ cu a remplasa e aparato bieu. El a haci esaki cu tur calmo aunke tabatin su retonan cu ne.

Pa Khatleen esaki tabata un sorpresa sumamente agradabel y e ta gradici su coleganan y managers pa nan sosten y e nominacion como empleado di luna. El a duna di conoce di ta hopi contento y satisfecho cu tur loke el a logra y tambe pa tur herment cu e ta haya di Hospital pa su trabou.

Un palabra di felicitacion ta bay na Khatleen Quiñones cu e merecido honor aki.

Comments

comments