Kevin Peterson (BCI): “EcoGas ta crea dump ilegal ariba tereno di gobierno”

City Inspector a wordo poni na altura cu tin un dump ilegal formando riba tereno di gobierno, patras di EcoGas. Sr. Kevin Peterson, director di Bureau City Inspector, ta amplia.

BCI a tene un accion na e sitio, hunto cu DNM, DOW y DIP, pa controla si esaki ta berdad. Y enberdad, a bin encontra restonan di sushi, cu ta wordo procesa na EcoGas.

A dunanan un carta, indicando cu nan tin un siman pa cera e dump aki. BCI ta bezig ta cerando tur e dump ilegal aki y e compania cu ta procesa tur e sushinan di e pais, e mes ta bezig ta creando un dump ilegal.

Esey absolutamente no ta permiti. EcoGas a priminti di cumpli cu loke a keda estableci dne un carta y lo ruim op tur e sushinan den 1 siman.

Despues di 1 siman BCi lo bin bek pa asina verifica cu enberdad e tereno a wordo haci limpi. Si esaki no ta e caso, lo bay over na duna e compania un boet pa a crea un dump ilegal.

