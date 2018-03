Keto bay tin hopi inkietud bou di docentenan

Desde cu Minister dr. Rudy Lampe a anuncia su plan pa stop existencia di Dienst Publieke Scholen (DPS) y bini cu un Fundacion nobo den enseñansa, mesora por a sinti un aire di conmocion, desaprobacion y preocupacion bou di empleadonan den enseñansa. “Diaranson ultimo mi a participa na un reunion cu maestronan di 3 scol di DPS na MFA Noord, hunto cu mi colega Marlon Sneek y mas coleganan di tur Fraccion di nos Parlamento. E intencion tabata pa scucha loke ta biba bou di nan. Maestronan a lansa un serie di pregunta y preocupacion cu tabata hopi bon funda y valido”, asina Parlamentario di AVP, Robert Candelaria, a splica. Awe e ta deduci cu keto bay a sali hopi inkietud durante e reunion.

Docentenan a duna di conoce cu scolnan cu ta cay bou di DPS ta ricibi mes hopi placa cu scolnan di fundacion, pero scolnan di DPS ta ricibi e suma completo y scolnan di fundacion no. Nan a menciona cu scolnan di DPS ta haya €600 pa aña pa cumpra material pa klas, siendo cu algun scol di stichting ta haya €200 so y cu fundacionnan ta dicidi over reparticion di e suma. Algun a bisa cu scolnan bou stichtingen mester yega na nivel di scolnan cu actualmente ta cay bou DPS pa loke ta material y no banda robes.

Maestronan a bisa cu Minister a splica cu e intencion di e cambio di DPS ta pa subi e calidad di enseñansa y cu e stichting nobo mester ta un ehempel pa otronan. Esaki lo ta imposibel segun maestronan mirando cu scolnan di stichtingen actual no ta na nivel di DPS. Pues dicon mester cambia algo bon den un structura di algo cu na nan opinion no ta trahando bon? Scolnan di DPS tin assistent di docente cu ta traha hunto cu maestronan pa duna un atencion y guia mas personal y miho pa cada mucha. Esaki ta algo cu no tin cerca scolnan di fundacion. Hopi mayor ta scoge pa manda nan yiu scolnan di DPS pa motibo di miho begeleiding.

Maestronan a duna di conoce cu pa nan e motibo real pa e cambio cu Minister ta propone ta desconoci y ta teme cu na final esunnan cu lo sali perhudica cu un cambio asina ta e muchanan. Ta sinti hopi falta di informacion y motivacion pa e cambio. Tin cu a bay mas leu y ta desconfia e motivacion pa cambia, pasobra ta pensa cu e motibo duna pa saca politica for di enseñansa no por wordo realisa ora cu ta nombra un persona como hefe cu ta parce di ta nombra politicamente. Maestronan ta preocupa ken ta bini den e directiva di fundacion si mester yega asina leu y con y a base di cua criteria ta selecciona candidatonan pa e directiva. Nan ta preocupa cu si nan no firma pa bay den servicio di e stichting, kico lo pasa cu nan.

Tambe maestronan a bisa cu drecha calidad di enseñansa mester ta na bienestar di e mucha y no di e organisacion y structura na prome luga. Tabatin comentario cu si bo no ta gusta maneho di un Minister bo tin speransa cu esaki ta cambia cada 4 aña, pero ora ta directiva di stichting, esaki no ta cambia cu eleccion. Tin cu a bisa cu tin contradiccion den loke ta bisa y loke ta pasando. Si realmente kier subi nivel di enseñansa, dicon ta kita personal di Centro Ortopedagogico y Multi Disciplinair Centrum pa bira coordinador di Minister? Mester laga nan keda na nan trabou pa duna servicio na bienestar di e muchanan y no kita nan. Tur esaki ta crea desconfiansa y incertidumbre. Hopi a bisa cu no ta nan posicion huridico ta e unico issue, pero nan preocupacion pa e muchanan su calidad di enseñansa ta mas importante.

Mirando e puntonan ya menciona, maestronan a bisa cu tin otro prioridad den enseñansa cu ta mas importante pa cuminsa cune, na luga di cuminsa cu cambio di structura, manera bini bek cu deporte na scolnan, tuma mas assistent di maestro y mas trahado social den servicio na scolnan. Maestronan ta bisa cu e problema social na Aruba ta asina alarmante cu mester di atencion urgente. Diferente di nan a indica cu no tin atencion pa nan propio siguridad, mirando cu tin ora tin menasa y violencia contra maestronan, pasobra e problema social ta afecta famianan y muchanan y tin ora e problemanan aki ta yega te den klas.

Papiando cu maestronan den comunidad y den un sesion manera esun aki y evaluando tur e informacion cu nos tin, nos di fraccion di AVP ta haya cu ta imposibel pa sostene e plan di Minister. No tin informacion cu ta indica cu e cambio ta na beneficio di enseñansa, di e muchanan ni pa e maestronan.

