Keto bay pensionadonan ta pega cu nan 85 florin

Despues di hopi aña OPPA a yega na un palabracion cu Gobierno encuanto pagonan pendiente. Sr. Ivo Valdez, presidente di OPPA ta splica, cu desde cu el a asumi e presidencia di OPPA, tin algun asunto cu no a keda cla. E.o., ta ahustacion cu Gobierno a duna na e ambtenaarnan, desde 2013. Lamentablemente e pensionadonan no a haya e ahustacionnan ey. Ta un ahustacion cu segun nan, nan tin derecho ariba dje. OPPA a manda diferente carta pa Gobierno, te cu siman pasa diahuebs, casualmente, nan a logra reuni cu Minister Presidente.

Minister Presidente a priminti di lo paga e 85 florin. Pero te ainda nan no sa con e ta bay wordo paga. Si ta cu forsa retroactivo ya cu e ta un suma basta halto. Lo mester sinta na mesa pa regla con esey ta bay wordo paga.

E unico problema ta cu e Gobierno ta sintando su parti final y ken sa cu e propio Gobierno lo bolbe bek. Y si enberdad, e ta bira un realidad e pago. Sr. Valdez no ta spera cu no ta un

promesa falso. Te ainda no tin garantia cu nan lo haya e pago for di Minister Presidente, pero e ta algo verbal y nada ariba papel.

Sr. Valdez lo madna un carta pa Sr. Eman pa record’e ariba e palabracion haci. E pregunta

grandi cu OPPA ta hayando ta cu ki dia nan lo ricibi e pago y te na unda. Y esey ta e

contestanan cu Sr. Valdez no por duna e miembronan. E ta un asunto di 2013 e mester a tuma luga y atrobe ta Sr. Valdez ta na e periodo unda e ta tuma rienda di locual mester sigui. Esaki ta bin dilanti, ya cu diariamente e yamadanan ta drenta ki dia e 85 florin lo bay wordo paga.

Antes e pensionadonan tabata den un sistema di pension cu yama PVL. den e sistema ey, na momento cu un ambtenaar haya un ahustacion di salario, e pensionadonan tabata hay’e. Esey a cambia, ya cu PVL a bira NTL na 2011. Y pa cambia e sistema ey a haci uzo di e sindicatonan y tambe di entre otro di OPPA. Sr. Valdez mes no tabata forma parti di OPPA e tempo ey, ya cu e tabata representa SIMAR.

A cambia e PVL pa NTL na 2011, pa motibo cu e fondo no por a sigui existi segun e

gobernantenan y esunnan cu tabata dirigi e fondo. Loke a pasa ta cu durante NTL 2011 tabata vigente, nan a introduci un otro fondo cu ta NTL 2014. Eynan OPPA no a participa den tur e discusionnan. Aparentemente eynan tabata tin cosnan cu a bay fout y na comienso nan a cuminsa duna e ahustacionnan cu e ambtenaarnan tabata haya. Pero diripiente, for di 2013 bay ariba, tempo di Minister Yrausquin, nan no ta hay’e mas, mientras cu nan a hay’e pa 3 aña sigui.

Directiva di OPPA e tempo ey, tabata manda carta pa bashi premie y gelijkbedrag na final di

aña. Pero e no a mishi mas profundo ariba e tema aki. Pero desde Februari ta trahando ariba

dje. Prome cu yega mas leu, miembronan mester compronde cu mester manda carta tras di

carta, paso si bay Corte y nan perde e caso, tur cos ta caba eynan. Y den e tramite eynan

OPPA ta.

Prome Minister a duna garantia cu nan lo bay pag’e paso cu e ta haya cu acuerdonan cu a

wordo cera, nan a bay den un forma mucho lihe y no suficientemente transparente. Basa ariba esey, Prome Minister lo percura pa e pensionadonan haya e suma cu nan tin derecho ariba dje, segun Sr. Ivo Valdez, di sindicato OPPA.