Kerki Protestant awo ta cla pa duna servicio di Dios

Despues di algun aña di preparacion pa por a renoba e prome kerki protestant di Aruba pastoor Ernst Stutterheim ta splica kico ta e meta di e kerki awo pa uz’e pa motibonan importante cu tin di haber cu Dios.

Pastoor Stutterheim ta presidente di e Fundacion Rescata Kerki 1846. E kerki aki tabata cayendo den otro, e dak tabata yena cu termitanan y mester a bah’e. Si bo wak e kerk con e tabata antes ariba e pagina di Facebook Rescata 1846. Cuater aña pasa e fundacion bou guia di Yvonne Webb, a haci un fundraising unda cu a logra recauda 320 mil floring, pero e placa aki ya caba a wordo uza.

Pastoor a sigui bisa cu na Aruba ya no tin trankilidad mas, tur ora tin desordo. Muchanan ta sinta henter dia riba nan telefon, no tin un momento di silencio. E meta di e misa ta pa topa cu Dios. Y si bo kier topa cu Dios, esey ta sosode den silencio y no den desordo. Loke e pastoor kier, ta pa hendenan cu ta bin e kerki, ta pa nan topa cu Dios y no cualke hende. Pastoor Stutterheim a bisa cu si e minsiter presidente bin reza den e kerki, pa e haya sabiduria. Loke e pastoor kier ta pa hende bin e kerki pa nan medita y pa nan ricibi sabiduria.

Pero si mester mantene e edificio y con ta haci esey? Si tin un casamento, unda bo kier casa? E ta e miho luga ya cu e ta cerca di Stadhuis. E ta un di e edificionan mas bieu cu tin na Aruba. Lo ta un bunita luga pa casa y lo mester stipula un tarifa pa esaki, e pastoor a bisa.

Relaciona cu e actividadnan cu lo por haci ta pa huur e cu Universidad di Aruba. Loke si e no ta bay haci, ta haci’e un atraccion turistico, manera Kapel di Alto Vista, caminda cu ta perturba e trankilidad di e luga. Turistanan mag di saca potret pero pafo no ta bay ta permiti. Mescos cu no ta permiti pa un turista drenta bo cas, pa saca potret, esey tampoco ta permiti pa haci den e cas di Dios. Si un turista kier casa den e kerki, no ta problema. Pero no ta permiti pa turistanan cu ta canando den caya of algo, no ta bay permiti pa nan drenta y perturba e trankilidad di esun cu ta den e kerki ta meditando.

Pa cualkier actividad cu kier haci relaciona cu e Kerki, y mas informacion por subi nan Facebook Page, Fundacion Rescata 1846.

Kerki Protestant awo ta cla pa duna servicio di Dios

