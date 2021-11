Muchanan ta nos futuro. Durante Censo 2020 a conta un total di 22.830 mucha y hoben entre 0 y 17 aña, di cual 51% tabata mucha homber. Den comparacion cu Censo 2010, e cantidad di mucha y hoben a conoce un bahada di 11%.

Na october 2020, mucha y hoben tabata representa 21% di e poblacion di Aruba. Esaki ta nifica cu 1 di cada 5 persona na Aruba tabata entre 0 pa 17 aña di edad. Na Censo 2010, mucha y hoben tabata representa 25% di e poblacion.

Dato di Censo 2020 a mustra cu 85% di mucha y hoben a nace na Aruba y 84% tin e nacionalidad Hulandes. Den comparacion cu Censo 2010, e porcentahenan aki a keda practicamente igual. Na 2010, 86% di mucha y hoben tabata naci na Aruba y 88% tabata tin e nacionalidad Hulandes. Na 2020, mucha y hoben cu no a nace na Aruba tabata procedente di 51 diferente otro pais.

Durante di Censo 2020, mucha y hoben tabata presente den un tercera parti di hogarnan na Aruba. Den 35% di e hogarnan tabata tin por lo menos 1 mucha y/of hoben entre 0 y 17 aña. Mayoria mucha y hoben tabata biba hunto cu un pareha casa cu yiu, esta 44% di e total. Un 19% tabata biba hunto cu un pareha no casa cu yiu, 30% tabata biba cu un mama soltera, 3% tabata biba cu un tata soltero y 3% tabata biba nan so.

Na 2020, mayoria di hogarnan cu por lo menos 1 mucha y/of hoben entre 0 y 17 aña tabata biba den un cas, esta 81%, 16% tabata biba den un apartament y 3% tabata biba den un otro tipo di vivienda. Un total di 76% di e hogarnan cu mucha of hoben tabata doño di nan mesun vivienda.

Mucha y hoben ta biba full rond di Aruba. Durante Censo 2020, mayoria mucha y hoben, esta 24% di e total tabata biba na Oranjestad Oost y West, sigui pa Noord y Tanki Leendert cu 23%. Sinembargo, si compara tur e districtonan cu otro, Paradera y Santa Cruz tabata tin un porcentahe mas halto di mucha y hoben ya cu 23% di e habitantenan di e districtonan aki tabata entre 0 y 17 aña di edad, sigui pa Noord, Tanki Leendert y Savaneta na unda 22% di e habitantenan tabata entre 0 y 17 aña di edad.

Dato colecta durante di Censo 2020 a indica cu 87,5% di mucha y hoben entre 0 y 17 aña tabata bayendo un crèche, scol of siguiendo un educacion. Mayoria, esta 51,2% tabata bishitando un scol basico. Mucha den e edad di enseñansa obligatorio cu no tabata bayendo scol tabata mas tanto pa motibo di problema di salud fisico of mental.

Na october 2020, mayoria di mucha y hobenn entre 0 y 17 aña, esta 98% di e total, tabata bon di salud. Un 2% tabata den un salud menos bon y 1,6% tabata tin un of mas limitacion.

Esaki ta e resultadonan di e conteo riba e tema di muchanan y hobennan di Censo2020.

