Ken ta Minister di turismo y salud publico Danguillaume (Dangui) Oduber

Mi nomber ta Danguillaume Pierrino Oduber, nací 13 di Juli 1978, casa cu sra. Naliza Oduber Faarup, tata di dos yiu homber chikito, Zidane y Zander Oduber. Mi a bay scol basico na Madiki, Colegio Bon Bini, scol secundario La Salle College y Colegio Arubano. Despues mi a continua cu mi estudio di “Management Economie en Recht” na Hoge School “In Holland” na Rotterdam na unda mi a gradua como “Bachelor in Economics, den Management Economics & Law”, na 2005.

Desde mi infancia mi a gusta deporte y a practica e deportenan di tennis, futbol, baseball y atletismo. Deporte a siñami hopi disciplina cu a yuda mi den mi desaroyo. Mi a bira campeon di tennis den categorianan sub 14, sub 16 y sub 18 y na varios ocasion a representa Aruba den exterior. Den futbol mi a forma parti di e orguyonan di Noord, Bubali, pa varios aña. Mi a hunga futbol den varios seleccion di pais Aruba. Pa bo por tin un mente sano, bo mester tin un curpa sano. Deporte ta hopi importante den desaroyo di un ser humano.

CARERA PROFESIONAL

Despues di a termina mi estudio na Hulanda, mi a cuminsa mi carera profesional na HDI Verzekeringen NV. Esaki ta un compania di seguro na Rotterdam. Na Hulanda mes mi a traha despues na Nationale Nederlanden den departamento di kleine maak- en beleggingen. Despues di e experiencia aki mi a bolbe Aruba caminda mi a labora pa shete aña na Setar N.V., for di 2006 pa 2013. Pa 5 aña largo mi a ocupa e funcion di “traffic and routing analyst” den departamento di “traffic & business”. Mi a sigui desaroya mi carera profesional como cordinador di “inkoop en logistiek” y despues como supervisor di departamento “inkoop en logistiek”.

ENTRADA DEN POLITICA

Na aña 2013 mi a drenta e arena politico y bira candidato di e prestigioso partido Movimiento Electoral di Pueblo (MEP). Mi escogencia pa drenta politica ta pa motibo cu mi no por a permiti mas mira nos pais bay den un direccion caminda nos futuro generacion ta wordo neglisha, lubida, endeuda y lo haya nan mes confronta cu hopi problema den futuro. E diferencia entre rico y pober no mag sigui crece pa motibo di decisionnan di preferencia politico. MEP semper a scoge pa un pais caminda e rikesa ta wordo parti honestamente. Esnan cu menos entrada mester por bay dilanti segun e desaroyo economico di nos pais. Hobennan mester ser brinda e oportunidad y sosten den tur nivel di educacion (y tambe na e hobennan cu a bay sigui nan estudio den exterior pa asina motiva nan pa bin bek nan pais pa yuda nos isla progresa).

Mi lo desea di crea un generacion progresivo, innovativo caminda tur hende lo forma parti di dje. Mi kier crea oportunidadnan igual pa un y tur na Aruba. Mi a sinti e yamada y e compromiso pa traha pa e progreso di e pais aki y kier lucha pa e porvenir di nos futuro generacionnan. Mi kier mira cambionan progresivo caminda tin participacion di tur hende den e comunidad aki. E movecion aki ta inclui proyectonan cu lo hiba Aruba den un etapa caminda transparencia lo prevalece y e pueblo ta goberna hunto cu MEP y bin cu e miho ideanan pa e “start-up” di un Aruba progresivo y renoba.

Mi ta forma parti di MEP pasobra mi ta kere den e partido aki y mi kier yuda nos pais y yuda esnan den necesidad.

LOGRONAN MAS IMPORTANTE

TURISMO

Record den Turismo aña 2018 y 2019 pa loke ta cantidad di bishitante stayover y crusero. Tur indicadornan cu ta midi turismo tawata positivo. E REVPAR, e grado di occupacion y esun mas importante e tourism receipt cu ta e cantidad di placa cu turistanan a laga atras

Proyecto di renobacion y expansion di nos aeropuerto Gateway 2030

Liderando e proyecto di Port City cu lo bay transforma e area di waf y crea un spinoff effect grandi den nos economia

Construccion di e boardwalk na Malmok fase 1 y 2

Embeyecimento di proyecto Baby Beach fase 1

A introduci e Island Festival Aruba pa asina e turista por experencia realmente e herencia cultural di Aruba

A habri oficina di turismo na San Nicolas

Inversion di 14 miyon florin den e tugboat Colorado

Embeyecemento Brickel Bay

Renobacion di e hut y trapi na pia di Hooiberg

A pone hopi enfasis di crea rutanan nobo pa Aruba. Asina a crea e vuelo directo cu American Airlines for di Chicago y Dallas. A percura pa vuelo directo cu American Airlines for di La Guardia, New York. Tui tambe tawata tin un vuelo directo for di London.

SALUD PUBLICO

A logra Arubig

Converti Imsan den un hospital di shortstay cu 22 cama

Pa prome biaha aruba tin un Plan Nacional di Prevencion di malesanan NCD’s

A inverti den e miho centro di radio terapia di caribe na Imsan. Un inversion di 60 miyon florin cu a crea mas di 100 cupo di trabou pa San Nicolas. E inversion aki ta aporta na durabilidad, sostenibilidad di cuido y cuido mas humano.

A inverti den desaroyo na Imsan di un departamento ‘state of the art’ di oogheelkunde pa retina y catarat cu ta brinda servicio den regio tambe

Respaldo a haya un edificio nobo na Mahuma cu ta mas adecua pa cuido di nan pashent

Renobacion y expansion di ImSan ta termina na November 2021

Introduccion y ehecutacion di e excelente plan nacional di vacunacion contra di COVID19

A crea Bureau Medicinale Cannabis Aruba

Mudamento di HAP

Introduccion di e FACT Team

DEPORTE

A reintroduci olimpiada escolar bek

A realisa e programa di Hoben Activo Hoben Feliz

Pa prome biaha den historia Raceway Palo Marga tin su propio federacion

A yuda diferente veld na Aruba cu iluminacion, material y limpiesa

Veld di Kudawecha a ricibi yerbe artificial

A organisa 2 Premio Excelencia den deporte pa e atletanan cu mihor a destaca den e aña

