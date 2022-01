Diasabra 15 di Januari 2022, Ling & Sons Food Market tin e final di e campaña di fin di aña na unda 5 finalista lo haya e oportunidad pa participa den un shopping spree di 2 minuut largo. E competencia final aki lo wordo pasa Live virtual via e pagina di Facebook di Ling & Sons Diasabra 15 di Januari 2022 7:00 PM . Di e manera aki un y tur por sigui e competencia final aki for di e comfort di nan mesun cas cu MC Ruben Garcia.

E premio grandi ta : 1 anja di comestibel pa e ganador y 1 anja di comestibel pa e fundacion cu nan ta representa.

Ling & Sons tin e siguiente finalistanan cu ta participa:

Eline Homan- Fundacion Ban uni man pa cria nos muchanan

Lupita del Rosario-Stichting Cas di Machi

Henrica Tromp- Mary Joan Breast cancer foundation

Madarda Tromp Quandt- Stichting pa nos grandinan Centro Kibrahacha

Robert Maduro- Criyoyo Trappers

Bo tambe kier sa ken ta gana e garoshi di oro? Sigui e competencia final live Diasabra 15 di Januari 2022 7:00PM via e Facebook page di Ling & Sons Food Market.

Ling & Sons ta duna danki tambe na e demas finalistanan cu a participa y a bai cas cu premio.

Y tambe kier duna danki special na tur e marcanan y partners cu a forma parti di e campaña di fin di anja aki: Heineken, Schick, Absolut vodka, JP Chenet, Old parr, Badia, Dark Horse, Helados Bon, Malibu, Protex, Josh, Mezzacorona, Beep, Colgate, Apothic, Ponche Caribe, Pepperidge Farm, Kettle chips & Capecod chips (Hapcor).

Ling & Sons Food Market ta desea un y tur participante hopi suerte!

