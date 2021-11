Shonnan, esnan cu a kere cu cos a caba cu e thriller di siman pasa miho wanta duro! un sin fin di tiramento di palabra tin entre e cunukeronan di BOU PALO BOYS y e guynan ‘sunrise’ di PARIBA LEGENDS! BOU PALO BOYS kiermen cu ya nan a pone e famoso ‘Snor’ Perez drumi bou palo caba un biaha, pero PARIBA LEGENDS kiermen cu esey a pasa cu TEAM SNOR y no cu nan! Berdad ta cu Snor Perez ta milita tambe den e ekipo di pariba di brug, pero esey no kiermen net net nada.

Den un entrevista exclusivo, PARIBA LEGENDS a declara cu ‘Snor’ ta “just zomaar iemand else” den nan team cu ta conta cu varios legendarionan di pariba di brug, y cu ta any time nan por ‘zet in’ nan baterianan pisa y zaag e palo! Di otro banda, mester bisa cu BOU PALO BOYS ta conta cu algun coordinador ‘zware jongens’ y tambe style di ‘zijn lichaam is klein, maar zijn daden zijn groot’! Aki nan ta style di ‘opgepast’, cuida bo veld!

Pues shonnan, e clash tan spera entre BOU PALO BOYS y PARIBA LEGENDS a bira realidad! Diasabra awor, 27 di november, cuminsando pa 7’or di anochi n’e unico y berdadero Domino Square Garden na Calabas, nos lo bay haya sa ta ken lo termina benta bou dje famoso palo di kwihi net otro banda di caminda! Bar y cushina lo ta ice/hot, y e anticipacion p’e desenlace aki dje novela entre BOU PALO BOYS y PARIBA LEGENDS ta te aya! Yega!

