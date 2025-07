Grenspolitie na aeropuerto lo sigui stop viaheronan cu debe di boet. Tambe durante e periodo di vakantie cu nos ta drentando!

Personanan cu debe di boet ta core riesgo di wordo para dor di Grenspolitie y di lo no por sigui cu nan viahe te cu nan cumpli cu nan boet.

Den algun caso esaki por haci hasta cu nan ta perde avion.

Si resulta cu un persona no por of no kier paga nan boet, CEA lo traslad’e pa KIA pa e sinta su dianan di detencion. Tanto pa hende homber como hende muher tin cel disponibel den KIA.

Pesey Ministerio Publico ta haci un yamado urgente na viaheronan cu debe di boet pa paga esaki mas liher posibel y asina evita di topa cu un sorpresa desagradable na airport.

Bo persona por paga online via ArubaBank riba cuenta bancario 4000905, bao mencion di bo parketnummer.

Tambe por paga na caha di Ministerio Publico na Rumbastraat 29 cu bancomatico of cash.

Bo tin pregunta tocante bo boet? No problem. Manda un email sin compromiso na [email protected] of haci uso di e formulario di contacto riba www.omaruba.com.