Kayak sin doño ta aparece riba beach dilanti hotel

Centrale Post ta manda un patruya pa e beach banda di Aruba Beach Club pa un asistencia. Na nan yegada polisnan ta papia cu e siguridad di e hotel. El a declara cu pa mas o menos 1 or y 15 di marduga, durante cu e tabata haciendo su ronde banda di lama, el a bin haya un kayak color berde. No tabata tin niun nomber ariba dje. Polisnan a bay informa den bicindario cerca varios campista tanto na Eagle como na ex Bushiri, pero no a logra haya e doño. A pidi e siguridad di hotel pa e kayak keda un dia mas eynan, pa si acaso e doña parece, cual nan a bay di acuerdo cun’e.

