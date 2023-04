Pa algun luna caba tin un pelicula masha interesante riba NETFLIX den cua un Arubiano ta actua: A jazzman’s Blues.

E actor ta Kario Marcel Pereira. Su nomber artistico ta Kario Marcel.

Kario ta yiu homber di Henry Pereira jr. – miho conoci como Junie – y Diana Bailey. Junie ta Arubiano y Diana ta Mericano.

Kario Marcel a nace na Aruba dia 13 di augustus 1989 y a bay Merca cu su mayornan na aña 1991 na unda e ta biba te dia djawe.

For di chikito un di su hobbynan tabata teatro y e actua den diferente obra teatral.

Despues di scol secundario el a sigui studia loke mas e tabata gusta, esta teatro. El a studia exitosamente pa su Bachelor na e scol di arte dramatico “Circle in the Square” na New York. Despues el a obtene su Masters of Fine Arts na New York University (NYU).

Kario Marcel a hunga caba den diferente pelicula, entre otro den Broad City (2018), Chicago Fire (2019), The extinction of Fireflies (2021), A Jazzman’s Blues (2022). E ta tambe den e serie Dead Ringers cu a cuminsa pasa na television e aña aki, 2023.

A Jazzman’s Blues

E pelicula di 2022, A Jazman’s Blues, ta aparece riba NETFLIX y ta bon ricibi. E aña aki, dia 25 di februari 2023, e pelicula a haya diferente nominacion na AACP Image Awards: como

Outstanding Motion Picture. Su actor principal Joshua Boone a keda nomina como Outstanding Actor in a Motion Picture y henter e elenco a keda nomina como Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture.

Den e pelicula aki Kario Marcel ta hunga e papel di Johnathan Dupree.

Na 1987, un señora di edad, Hattie Mae, ta bishita Johnathan Dupree na su oficina. Johnathan ta e ministro di husticia di Hopewell, Georgia, cu ta trata di gana eleccion un biaha mas cu su ideanan politico racista. Hattie ta bis’e cu e mester soluciona e asesinato di su yiu homber, Horace John Boyd, conoci como Bayou. Nan a lincha Bayou na Hopewell County 40 aña anterior, na 1947.

E ta entrega Johnathan un paki di carta y ta bis’e cu e por haya tur cos cu e mester sa den e cartanan. Johnathan kier tira e cartanan afo, pero ora e mira cu e cartanan ta dirigi na Leanne J. Harper, su mama, e ta cuminsa lesa nan.

Na e momento ey e realidad di 40 aña pasa ta cuminsa revela su mes, un storia di segregacion racial y su consecuencianan, e ambiente tristo di bida di esnan di colo den sur di Merca. Y Johnathan ta haya sa e berdad di su nacemento y su herencia como homber negroide colo cla.

Pueblo di Aruba, Corsou y Boneiro ta invita pa wak e pelicula aki, A Jazzman’s Blues,

riba NETFLIX.

Nos ta felicita Kario Marcel Pereira cu e exito aki y ta desea di mir’e den hopi pelicula mas.