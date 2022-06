Loba Herida ta conta un storia di pasion, deseo, locura y amor. Di un dama cu apesar di tur sla di bida a dicidi di duna su mes un otro oportunidad pa kere den amor. Un persona cu a sa di disfrasa su mes manera un wolf y a logra conquista e dama aki, pero cu tambe a laga e curazon ta yora, mane un “Loba Herida”. Karena a kies e titulo “Loba Herida” paso entre otro un wolf semper ta biaha den grupo, y ora e dama aki a haya sa cu no tawata e unico persona den bida di e wolf aki, e la realisa cu e ta forma parti di e grupo. E cancion ta basa ariba un storia real y Karena ta comparti esaki paso e ta sinti cu hopi dama lo sinti nan mes indentifica.

Loba Herida ta un balada ranchera. E areglo musical ta un combinacion di Jaime Leon A y Hubert Thiel. E areglo orginal a wordo hasi na Mexico y ta composita dor di Karena su persona.

Un danki ta bai na e sponsernan cu a hasi esaki possible.

LP Consulting, Aruba Factory Nails pa su huña nan, Mirrors Beauty Academy y Edgar Kock cu tawata mi estilsta for di comienso te final. Na My Fitness Gym cu semper a apoya mi cu tur mi proyecton an. Na Ocean Lounge y na un persona cu a prefera di keda anonimo, pero cu a kere den mi persona.

Danki tambe na: Venus, Luna, Malibu y Tequila mi 4 husky nan. Na Mariachi Perla di Aruba, na Huber t Thiel pa su pasenshi y empuhe, na Dani Cruz di Aerial Eyez e wowo tras di a camara, na Marlon Dubero pa dirigi e videoclip, na Guido Carlo, na mi famia y specialmente na mi yui homber Deon cu a para 100% tras dimi.

