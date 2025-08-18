Awe durante e di 3 dia di competencia pa e deporte di Windsurf Olimpico iQFoil, e division masculino a logra di haci 3 regatta, danki na e biento cu tabata bon suficiente pa logra esaki. Aki a cuminsa un bataya fuerte unda Kaj a mira cu su contricante di Merca ta keda cerca y a crea un tremendo paar di regatta entre nan dos, unda cu na final di 5 regatta total, nos atleta di #TEAMARU ta logra termina cu e medaya di plata pa Aruba pa un diferencia minimo di 4 punto total.

Kaj mes ta duna di conoce di ta contento cu e logro aki, unda cu apenas 18 aña di edad e ta logra su prome medaya Panamericano. Na mesun momento e ta indica di no ta satifescho y ta cla pa sigui entrena pa asina mehora como atleta di Vela y logra mas resultado

pa Aruba.

COA ta felicita Kaj cu e tremendo logro aki y pone Aruba riba e podium aki na ASU2025.