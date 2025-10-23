Diahuebs atardi den e edificio unda great rich bar y un luga di bende number ta situa na Paradera personanan atento a tuma nota di basta huma saliendo foi plafond di e negoshi y a reporta di biaha na centro di alarma. Di biaha brandweer a keda dirigi cu urgencia pe sitio. Na yegada di bomberonan a constata cu di berdad pega cu e luga di bende number tin candela ne parti dak. Bomberonan a bay inspeccion di unda esaki ta bin pero no a topa cune prome instante. A usa brandblusser den direccion di e dak pero huma keto bay ta sali. Coriente a bay despues di rato ne luga. A pidi asistencia di ELMAR y DTI su personal pa wak si ta instalacion di coriente o algo ya cu e candela ta net ne parti unda tin tur e kabelnan di coriente y e meternan di coriente. Despues di rato personal di Elmar a kita coriente mes pa asina DTI haci control durante siguiente dia.