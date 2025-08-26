Diamars atardi riba caminda di Shiribana net dilanti Good Lock un palo di luz a cuminsa pega candela parti abou, net un personal di Arubus pasando mirando e candela a bay duna un man cu un brandblusser pero e candela a cuminsa bira basta grandi debi cu ainda tabatin coriente ne kabel. A constata cu te kabel di coriente parti abou a pega candela.
Brandweer a keda dirigi cu urgencia pe sitio y bomberonan a drenta accion di biaha. Polis tambe a presenta y a cera parti di caminda. A notifica personal di ELMAR pa presenta y mira e situacion pa trabounan cuminsa pa un kabel completamente nobo.