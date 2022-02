Nos ta recorda den feliz memoria K9 polis JACK cu recientemente a fayece. Jack a nace dia 22 September 2011 na Europa. E tabata un cacho cu a captura mirada di Sr. Coffie di unidad canino. Sr. Coffie tabata en busca di cacho nobo pa unidad canino y aki ta caminda cu Jack e cacho cu menos tabata di spera di dje a resulta un di e K9 polis cu mas a resalta den su funcion policial. Na momento cu Jack a bin Aruba ela pasa su trayectoria di training y examen exitosamente na Aruba. E ta e prome K9 polis netamente Arubiano. Jack tabata asina activo y bon den su funcion cu mayoria droga of armanan di candela tabata wordo haya dor di dje. Mas o menos 65 arma di candela, 3 pa 4 handgranaat y droga ta riba mas o menos 13mil kilo e la haya durante su carera como K9 polis. Pa mas o menos 8 pa 9 aña Jack a sirbi su pais Aruba bou di guia di Sr.Coffie como su “hondengeleider”. “No tabata tin marduga ni mainta, no tabata tin dia ni anochi manera cu ela tende e patruya cende e tabata cla caba pa subi den e patruya y bai den acción” tabata palabranan di Sr.Coffie cu a biba cada momento cu Jack. PA Sr. Coffie Jack no ta simplemente un colega pero ela bira su miho amigo di cas y asta a forma parti di su famia. Un bon fuerte ela crea entre un cacho y un hende. Pa Sr. Coffie traha cu cacho ta un pasion e no ta djis simplemente un trabou. Bo mester tin e gana y animo pa tur dia sigui dilanti hunto cu bo K9 band’I bo. Pa Cuerpo Policial Aruba ta un honor y nos tin un aprecio grandi cu cada cacho ta nos colega. Cada cacho cu ta forma parti di K9 unit ta nos colega den blauw. Cu e despedida di K9 polis Jack lo trece un bashi enorme pa nos Cuerpo. Pero nos ta gradicie pa tur e trabou cu ela haci pa kita tanto arma di candela y droga for di nos pais. Cu K9 polis Jack sosega na paz.

Comments

comments