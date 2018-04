JZP mester di mas personal pa traha riba casonan atrasa

E no ta desconoci di awor pero pa aña e departamento di JZP di Cuerpo Policial ta un departamento cu e maneho policial anterior a laga bay atras completamente y tin varios casonan laga un banda. Na mas cu un ocasion e fundacion cu ta haya kehonan di abusonan sexual a sali dilanti bisa cu tin basta caso di denuncianan di violacion y nada ta ser haci pa detene esnan cu ta comete actonan.

Hopi caso di abuso ta pasa y no ta mira nan ta keda resolvi. Un di nan cu por comenta ta un agresion serio cu a tuma luga na Maart 2018. E mayor a comenta na nos redaccion cu su yiu homber menor di edad a keda maltrata seriamente pa grupo di 5 cabayero cu a bringa y hasta dal su yiu un baranca den cabes dilanti e parke Jaburibari.

Un hoben cu no a ni hunga futbol e dia ey y tabata inocente y nan a maltrate sin tin mester. E mama ta indica di a entrega keho na JZP dia despues y te awe ta purba pa localisa e oficial pa su yiu firma e denuncia pa asina haci aresto di e hobennan, pero ora yama e oficial cu tin e documentonan ta AO, of no t’ey y ya un luna a bay caba y como mayor no a scucha nada mas di e departamento concerni. Asina nos por sigui papia di mas casonan den paso di maltrato contra menor di edad y of casonan di acoso sexual no ta wordo resolvi debi cu falta di personal pa cubri e casonan aki.

