JZP cu consehonan ora di denuncia caso di abuso di mucha

Eric Barry, coordinador di Jeugd en Zedenpolitie ta bisa cu manera un caso sosode, e persona cu ta haci denuncia mester bin direct na un di e wardanan di polis. Depende na e ora, polis ta tuma contacto cu JZP cual ta manda hende di biaha pa tuma un declaracion di dje.

Ta bin un serie di pregunta y wanta nan un rato te ora JZP bini, e mucha no mester baña por ehempel pa nan por tin miho prueba. Ora cu tur declaracion wordo tuma, ta cuminsa inclui slachtofferhulp cual ta eynan pa yuda e mayornan y victima pa brinda guia. “Nos ta traha hopi estrecho cu slachtofferhulp y esey ta e procedura”, segun sr. Barry.

Ora denuncia un caso por ehempel mas cu un siman despues, mester purba na corda kico tur a pasa y tambe e lugar unda esaki a tuma lugar pa wak si cosnan ta cuadra den kico a pasa, cual ta mas difici y pruebanan ta mas dificil pa haya den un caso asina. JZP ta haya mastanto casonan cu a pasa dos of tres dia, un siman, un luna of mas. “Recherche nan ta haci trabao tremendo”, segun sr. Barry. Manera keho drenta tin recherce ta atende e victima y mayor tambe. Ora e denuncia wordo haci, mesora ta start cu investigacion riba kico ta bay haci y tuma declaracion di testigonan.

“Asina ta wak ken tur e victima por a conta pa wak kico a pasa, ora cu abusa un persona, niun hende ta testigo pa wak esey, dus mester wak e sentimento di e persona”, segun sr. Barry. JZP ta tuma declaracion, manda tur cos na officier cual ta lesa e stukken, y si tin suficiente base pa detencion ta detene persona.

E prueba ta bin den e ‘disclosures’ dus ken tur a wordo conta kico a pasa pa wak con su sentimento tabata ta, si a conta mescos na un persona cu na otro persona, con e actitud di e mucha ta na scol of si e ta pinta algo straño of si manera di ser a cambia, ta tur puntonan cu ta yuda e caso. JZP ta conseha pa ora algo asina pasa, pa famia purba acudi na persona pa contanan kico a pasa pa bay sociale zaken of trahado social, tin bureau sostenemi, kisas ta mas comfortabel pasobra no tur hende ta gusta bini na polis. “P’esey por bay bureau sostenemi pa busca guia pa bin cerca nos, pero purba di ta un tiki curashi pa bay bureau sostenemi y papia cu nan, tin hende cu ta profesional y ta scucha bo, y bo por bin direct cerca nos na JZP tambe”, segun sr. Barry.

