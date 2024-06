E cantante Justin Timberlake a wordo aresta y acusa di a core auto bao influencia di alcohol den The Hamptons, segun un funcionario di ley a bisa ABC News. The Hamptons ta un zona di luho na Long Island, New York. Segun polis di e pueblo di Sag Harbor, Timberlake a pasa door di luz cora y a desvia pa un lane contrario den careda di 12’or y 37 di marduga diamars.

Timberlake tabata coriendo un BMW XM colo shinishi 2025 den Madison Street ora cu e no a para su auto ni a mantene su banda di caminda. Ora cu a detene, polis a informa cu Timberlake “tabata operando su vehiculo den estado di buracheria.” E denuncia penal a detaya cu e tabata mustra señal di buracheria, manera wowo cora y glas, un fuerte holo na alcohol, lenga pisa, falta di balans y un mal desempeño den un alctest. Timberlake a confirma di a bebe solamente un bebida.

E cantante di 43 aña a wordo deteni durante a anochi pa despues aparece dilanti corte y a wordo libera riba su propio cuenta diamars mainta. A orden’e p’e aparece virtualmente den Corte di e pueblo di Sag Harbor dia 26 di juli.



Timberlake tin dos concierto programa na Chicago e fin di siman aki y dos espectaculo den e ciudad di New York otro siman como parti di su “The Forget Tomorrow World Tour” como sosten di su di seis album di studio. “Everything I Thought It Was.” ABC News a comunica cu e representante di Timberlake pa haya algun comentario, pero te asina leu no tabatin ningun reaccion.

Timberlake a gana gran popularidad como miembro di e grupo hubenil “NSYNC” na final di e añanan 90 y principio di 2000 prome cu el a lansa su carera como solista na 2022 cu su album debut “Justified”, cu ta inclui exito manera “Cry Me A River” y “Rock Your Body.” El a gana 10 premio Grammy, cuater premi Emmy y diferente premio Billboard Music Awards y MTV Video Music Awards. Timberlake tambe a wordo nomina pa un Oscar y na un Golden Globe pa “Can’t Stop the Feeling” di e pelicula “Trolls.”

Aña pasa, Timberlake a reuni cu su compañeronan di *NSYNC p’e OST “Trolls Band Together” y a actua cu nan un biaha mas na maart. Tambe el a protagonisa den varios pelicula exitoso manera “The Social Network”, “Bad Teacher” y “Friends with Benefits.”