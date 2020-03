Jurette Croes DVG: Tin un bista riba e sintomanan di persona cu a test positivo na Aruba

Sra Jurette Croes di departamento di salubridad publico diahuebs pa 2or atardi a menciona cu un total di 294 persona a keda getes y tin 19 caso positivo y 275 caso negativo te cu diaranson atardi. Edad maximo ta 71 aña y minimo 23 aña. Un persona so ta interna den hospital y den cuarentena tin 130 persona cu tabata tin contacto directo cu esnan positivo y 745 persona den cuarentena cu ta biaheronan. Mientras mas e casonan bira mas persona ta keda poni den cuarentena of isolacion y e contact tracing y proceso administrativo ta bira mas grandi. Esaki ta bira un peso tambe pa e trahadonan di seccion malesa infeccioso. Entrante dialuna e update no lo keda duna mas parti anochi y lo keda duna via e website di arubacovid19.org y 2 or di merdia. Esaki ta pa duna espacio na e trahadonan pa duna esnan cu a keda getest e informacionnan necesario.

Sra Jurette a menciona cu esaki ta debi cu cada persona cu haci nan test despues di 24 ora cu e resultado sali e personanan kier haya e contesta di parti di departamento di salubridad kico ta e resultado y no kier tende esaki via television y no ta etico.

Sra Jurette a menciona di e 19 casonan cu tin na Aruba tin un bista riba e sintomalogia di e cifranan

14 tabata tin tosamento

11 keintura

05 rosea cortio

05 a presenta cansansio

05 dolor di cabes

03 dolor di garganta

02 diaree

01 nanishi ta core

01 sacamento

Esaki ta e manera con e virus aki ta presenta su mes na Aruba y si bo tin hopi tos, keintura, y bo por tabata tin contacto cu un persona cu ta positivo of persona cu a bin di afo contacta cu e number 2800101 of bishita e website.

