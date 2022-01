Diamars ultimo, Dia di Betico, e conocido luga na Moko caminda abo no ta wak ‘nan’, pero ‘nan’ si ta wak bo, esta La Roca Rum Shop, a tene su clasico torneo ‘NOS CU NOS’ den biyar. Den bon ambiente, rond di 12 or, ya algun dje conocido trabuconan di tur ora a cuminsa yega pa inscribi pe torneo, cual tabata tin e formato di ‘Scotch Doubles’ (ta tira den pareha y om de beurt). Aki nan, tournament leader, e conocido Andres Figaroa, a splica reglanan di torneo y cu cada pareha lo wordo forma door di tira lot y no via e systema di “e ta mi patna”! Lot a wordo tira y e siguiente duonan a keda forma: Juni ‘Kilowatt’ Figaroa cu Jeannine Werleman, ‘The Rock’ hunto Andres Figaroa, Angelo ‘Bulldozer’ Wernet cu Junior, Didi cu Maikel ‘Opname’, Carlos ‘Pythagoras’ Croes hunto cu Anthony ‘Gigabyte’ Croes, Mark ‘Hollander’ cu Juni Celsio. Señora Fortuna a papia! Den prome ronde, Andres cu The Rock ta perde di Juni cu Jeannine cu score di 1-2! Rumornan ta core rond cu Andes y The Rock a entrega na ultimo pasobra nan mester yega Maristela na tempo. Didi y Maikel ‘opname’ ta dal Juni cu Angelo 2-0, y Mark cu Juni Celsio ta probecha di Anthony cu Carlos Croes cu 2-0! Ni cuanto instruccion tactico Carlos duna, Anthony su ‘chip’ no tabata wanta e ‘info’! Den un candeloso semifinal, Juni y Jeannine ta manda Maikel ‘Opname’ y Didi bay sosega, y den un final di corta rosea, e mes un Juni y Jeannine ta mustra Mark y Juni Celsio cu suerte tin cu caba un dia! Cu score di 2-1, Juni ‘Kilowatt’ y Jeannine Werleman ta corona campeon di torneo La Roca Dia di Betico! Un tremendo showdown cu a inspira exgobernador Refunjol pa challenge La Roca den un bataya den biyar. Keda pendiente!

