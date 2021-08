Juni De Freitas Un Gran Musico, Compositor y Cantante cu a bay laga nos

Edmond Manuel de Freitas, miho conoci como Juni, un gran musico, cantante y compositor. Como compositor e tabata gusta composita cu mensahenan cu por conscientisa e ser humano den diferente area. Tabata canta gospel tambe. E cancion ‘Un bela y un Rosario’ ta un cancion cu el termina na di segundo luga cune. Juni kende actualmente ta formando parti di e Banda Nos cu Nos.

Naci riba dia 22 di juli 1960. Yui di Juan Manuel de Freitas, un trompetista, areglista y compositor y Benigna F. ‘Maica’ de Freitas-Willems cantante di coro di misa. Na edad di 6 aña Juni a forma parti di e agrupacion musical ‘Estrellas del Bario’. Fuera di tabata toca cuarta e tabata canta tambe. Cu su siete aña te cu su 13 aña el canta den ‘De Trupialen’. Un bunita recuerdo y momento special tabata e oportunidad pa toca den e grupo di Marco Steenen. Na mesun edad ey te cu su 15 aña e tabata miembro di ‘De Trupialen’. E la ricibi les di canto di Frere Alexsius y meneer Rufo Odor. For di meneer Edgar ‘Gachi’ Boekhoudt e tabata sigui les di cuarta y for di Frere Servasius les di sonfonia di boca. Un total di 9 aña el la sigui les di canto y solfeo.

Tabata na edad di 13 aña, hunto cu su tata, e la bira entregrante di ‘Combo Aruba’. Y na edad di 15 aña e la forma parti di e ‘Orkesta Sensacion del Caribe’. E la toca entre otro cu difunto Tito Flores, Lord Boxoe y Vale Croes, y tambe hunto cu Claudius Philips. Na su edad di 17 aña, Juni a pasa ta forma parti di ‘Orquesta Los Juveniles’ tocando percusion y alabes cantante. Na 1979 cu el a haci su entrada den Los Juveniles cu hopi entusiasmo pa canta y tabata compone cancionnan, tanto na Papiamento y otro idioma, p.e. Ingles y Spaño. Den Los Juveniles Juni tabata canta bolero, balada, salsa, tumba y otro cancionnan. Tambe e tabata coreografo bailando dilanti semper cu su maraca den man hunto cu Willie Polanco y Fio Wester. Un bolero balada cu Juni a compone tabata ‘Mi Dushi’ y tambe un salsa na Ingles ‘On the Beach’, piesa aregla pa Robert Jeand’or di cual a haya un bon acogida pa su publico, fanaticonan di Los Juveniles y sin kita afo e publico bailado.

Asina Juni a compone varios cancion, tanto pa e mes interpreta y pa otro agrupacionnan musical den diferente estilo. Den e mesun aña cu Juni a haci su entrada den Los Juveniles, Vicente Kelly d.f.m., hunto cu Victor Oduber d.f.m. tabata planea un proyecto di grabacion na Venezuela hunto cu Willie Polanco y Robert Jeand’or. Los Juveniles a bay Caracas pa haci grabacion di un Disco 33 RPM (LP) na Studio di Grabacion cu yama Fidelis, caminda cu hopi artistanan renombra tabata graba na Venezuela. Despues Los Juveniles a toca diferente caminda, manera ‘Indian Rock Garden’ cu despues a bira ‘Indian Cave’. Riba e parti dilanti semper Juni, Willie Polanco y Fio Wester tabata haci furor cu nan coreografia di baile y canto. Juni tabata gusta di tin contacto cu su publico.

Na edad di 20 aña e la pasa ta forma parti di ‘Super Orquesta Quasi’. Despues di esey e la forma parti di ‘Cluadius Philips y su agrupacion Oreo’. Y cu Oreo el a haya un oportunidad di graba un piesa cu tabata riba mercado, esta ‘Oreo Presente’ cu a ser masha con acepta.

Na aña 2002 e la forma parti di ‘NBO’ cu Kevin James. Na aña 2009 el la forma parti di ‘Impak Band’ hunto cu Freddy Vorst y Nando Brown d.f.m.. Despues di esey el la lanta su mes un banda ‘TNT Band’.

Juni De Frietas a yega di participa den diferente festivalnan internacional entre otro festival di OTTI na 3 ocasion cu su mes un composicion y a gana e derecho pa representa Aruba entre otro na festival di ‘BUGA’ Colombia. Tambe e la representa Aruba na festival di ‘Caribbean Broadcasting Organisation’ na Corsou cu e cancion ‘We Are Not Different form the Rest’.

Fuera di esey nan Juni ta ganado di 3 songfestival internacional di ‘Cuerpo Policial di Reinado Hulandes’. Na Corsou cu acompañamento di ‘Doble R SSS’; na St. Maarten cu e agrupacion ‘Control’ di St. Maarten. Y na Aruba cu e banda forma pa oficialnan di polis Arubiano cu ta musico. Den su tempo liber Juni tabata duna les di canto gratuitamente na hobennan di su iglesia Cristian situa na Playa.

Juni tabata traha na Instituto di Cultura Aruba y durante pause E tabata compone su cancionnan, uzando un cuchara y ta bati riba copi, glas, mesa y ta canta su cancion cu e ta compone cu yen di ambiente y melodia. Y na Final e ta grab’e riba un cassette.

Juni tabata un ex-agente Cuerpo Policial Aruba, como tambe a traha na Parket Officier van Justitie.

Manera ya a menciona Juni ta conoci pa su participacion den diferente agrupacionnan musical, como cantante y compositor tanto: Sensacion Del Caribe, Los Juveniles, Claudius Philips y su Grupo Oreo, Orkesta Quasi, NBO, Grupo Impak y tambe TNT Band y hopi mas.

Pa ‘Banda Nos cu Nos’ E intencion pa lanta e grupo musical aki a bini door cu nan a sinti cu tin un necesidad grandi na Aruba di banda cu ta toca e musica di antes, manera waltz, bolero, danza etc. pa e bailadonan cu a wordo lubida.

Ta trata aki di e bailadonan di añanan ‘70 te cu aworaki. No tabata facil pa forma un banda unda cu tur integrante ta mira den e mesun direccion. Papiando cu hopi musico- y amigonan, Igor Hasham hunto cu su rumannan Encho y Tedd a dicidi di lanta un banda nobo cu nan a duna e nomber di ‘Banda Nos cu Nos’. Den e prome siman di februari 2019 Lorenzo Flores, Ted Hasham y Igor Hasham a sinta hunto y haci esaki realidad. Nan tabata falta un cantante mas pa a forma e banda aki. Asina Igor a corda riba su bon amigo di infancia y un ‘Trupiaal’, manera e mes, esta Juni de Freitas. Pa Igor tabata hopi facil pa acerca Juni y inform’e di nan idea pa cu e banda cu nan kier a lanta y forma. Den tempo record di 3 siman e banda a keda cla pa cuminsa. Nan prome toca tabata den Casino durante oranan di BINGO riba diadomingo.

Poco poco e banda a cuminsa haya acogida y a cuminsa haya mas toca. E banda aki su enfoke ta pa toca cancionnan bailabel di antes cu e bailadonan ta gusta baila. Cada cancion cu nan scoge pa toca ta wordo evalua pa wak si di berdad lo ta un cancion cu nan fans y e bailadornan en general lo gusta. Nan dos cantantenan Encho y Juni a sa di tuma e pueblo bailabel den nan man.

Juni hopi hende ta consider’e, e Nelson Nedd di Aruba. Ora Juni canta su cancion preferi cu ta ‘Si las flores pudieran hablar’ e ta pone tur hende para keto un rato pa scucha con magistral e ta interpreta e cancion aki. Encho ta conoci como e cantante cu a trece e cancionnan na Papiamento, manera danza y mas. Pero despues di un tempo pa motibo di salud Juni no por a mantene e oranan largo di anochi cantando. ‘Banda Nos cu Nos’ a acerca e ora Quincy Hasham pa a yuda canta ora cu tin cierto contractnan. Y asina Quincy Hasham a keda yuda te cu dia di awe den ‘Banda Nos cu Nos’. Esaki ta den corto un tiki di Juni su trayectoria como musico, cantante na Aruba y internacionalmente.

Departamento di Cultura Aruba y Banda Nos cu Nos ta agradecido sigur pa tur e aporte di Edmond Manuel ‘Juni’ de Freitas cu su contribucion grandi na Aruba su folklore y musica popular. Tur su conocemento y composicionnan cu el a laga atras pa nos future generacion. Mesora ta expresa palabra di condolencia na su esposa Rosita, su yiunan, su famia y demas famia, amigo, conoci, su ex-coleganan di trabou y demas amigo musico y musiconan di Aruba pa e perdida aki di otro artista, cantante, compositor y Baluarte di musica.

