Un biaha mas e gobierno aki ta hunga cu sentimento di pueblo y ta purba manipula pueblo pa asina pueblo, specialmente nos grandinan cu ta recibi e pensioen di SVB y tambe esnan cu ta gana salario minimo cu un aumento fictisio,un aumento di mentira. Un aumento cu no ta dunabo mas placa den bo cartera,un aumento cu no ta aumenta e poder di compra, un aumento chiripero, un aumento cu kier tuma pueblo haci un biaha mas, un aumento cu ta representa en realidad (zero) florin.

Esaki mester wordo conclui a base di informashon, no di mi persona ni di Partido AVP, pero ta datos nan cu CBS a emiti cu e bestaansminimum a aumenta pa un pareha cu 2 jiu, aproximadamente 85 florin. Es decir plaka cu un pareha mester pa sobrebibi tur luna a subi cu 85 florin, esey ta nifica cu e aumento di salario minimo no lo haci ningun efecto ariba cartera di nos cuidadanonan cu ta cobra salario minimo.



E gobierno di mas manipulador den historia di Status Aparte kier pa abo celebra, pasobra segun nan, awo pueblo por biba bon cu aumento di casi 90 florin. Mientras abo como salario minimo tur dia mester wak con pa rek bo placa, pa bo yiunan por come, con bo ta haci pa paga gasoline pa bo jega trabou tur dia,con tur luna bo mester cumpli cu bo debeban y pasa trabou pa paga awa y coriente cu a conoce un aumento di 30%. Cu mas medida manera un BBO na frontera y e otronan mester wak con nan ta paga transporte pa sali kisas di San Nicolas bay traha pabou na playa of na hotelnan, mientras pueblo ta cremencha pa sobrebibi y purba di pasa un fin di aña digno hunto cu nan famia. Gobierno si ta mustrabo tur dia con nan si por viaha tur siman, nan si por core auto nan caro,nan si por duna nan yiunan y famianan tur cos cu plaka di bo sodo cu plaka di pueblo cu ta plaka di belasting.

Poco dia pasa den mesun mente di maldad y manipulashon cu ta caracterisa e Partido MEP y awo cu su aliado malbado cu ta Raiz. Un par di parlamentario cu ta sostene e gobierno aki tambe ta bay den wega di tira santo den wowo di nos grandinan cu ta biba di pensioen di biehes y bisando cu nan a presenta mocion (deseo) den e reunion di presupuesto, pa duna varios beneficio na nos grandinan, entre otro reducion di prima AZV, no yena formulario di inkomstenbelasting mas, etc. Esaki ta otro manipulashon di nan, pasobra un mocion ta simplemente presenta un deseo, anto door cu nan sa cu AVP y e otro partidonan di oposishon lo vota contra e presupuesto di Aruba, mirando cu e presupuesto no ta refleha e dolor di pueblo, no tin ningun alivio pa e pueblo den e presupuesto.

Nan a presenta e mocion pa asina bin hunga e politica di maldad y bisa cu AVP a vota contra e mocion aki,door di a vota contra e presupuesto. Ta un otro wega di mucha chiquito,mente nan manipulador y pa sigi hunga cu sentimento di nos grandinan, un gañamento di varios di e parlamentario nan aki cu sigur den un otro elecion no lo tey mas den panorama politico di Aruba. Y mi ta bisa esaki enfaticamente, pasobra si di berdad e parlamentarionan aki cu ta poppenkast di e gobierno aki, kier a bin cu algo bunita y special pa nos grandinan,nan no lo a presenta un mocion, pero lo a bin cu un amienda pa asina aloca fondonan di biaha den e presupuesto y ehecuta e decision y deseo aki inmediatamente como parlamentario den parlamento cu ta e organo mas halto aki na Aruba y no hunga un wega politico y hunga cu sentimento di nos grandinan di bin cu mocion pa gobierno bay studia añanan largo y cu nunca lo bira realidad.

Pero Pueblo, laga nos conserva nos fe y cu pa corda cu penado no ta pena pa largo, cu cambio di gobierno cu ta pronto na caminda, pueblo y specialmente nos grandinan y esnan di salario minimo lo sinti alivio bek, un gobierno di AVP cu den pasado y semper a sali y defende nos grandinan, un biaha mas tin e compromiso pa duna e balornan aki bek na pueblo. E balor di ser respeta, e balor di por biba un bida digno, e balor pa abo traha y cu plaka lo yega bek den bo cartera, pa asina por cria bo famia den un manera digno sin dolor di cabes. Esaki ta mi compromiso y di Partido AVP bou di liderasgo di Mike Eman cu semper a demostra su amor pa nos pueblo y specialmente pa esnan di menos recurso, pasobra nos tur un dia mester bira grandi y nos lo kier tin un bida digno y trankilo ora di yega momento di cobra pensioen.

Pasobra ta parce cu nos gobernantenan ta lubida of ta pensa cu nan nunca lo bira un hende grandi of kisas nan a enrikece nan mes asina hopi cu plaka di pueblo cu nan lo no tin mester un bon entrada mas, pero nan no mester lubida cu mandamento di DIOS ta bisa pa stima nos prohimo, manera nos ta stima nos mes, es decir no pensa ariba bo so, pero pensa ariba henter e pueblo.

Laga nos tin fe den Dios cu aña 2024, a pesar di tur retonan, nos lo keda desea nos pueblo tur cos bon den aña 2024. Cu Dios por drama su bendishon ariba e pueblo di Aruba y cu pueblo di Aruba por goza di hopi salud pa asina nos sigui enfrenta e retonan nos dilanti cu balentia y preseverancia.

BON AñA 2024