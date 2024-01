Durante un conferencia di prensa awe mainta na Bestuurskantoor, minister di enseñansa y deporte Endy Croes, a anuncia cu Julianaschool lo haya su edificio nobo, cual lo wordo construi den e bario di Paradera, mirando cu e concentracion mas halto di studiante ta bin for di e bario aki y vecindario.

El a comenta cu durante tratamento di presupuesto na december, Parlamento a aproba 6,7 miyon pa un Julianaschool nobo. Den e caso aki a scoge e bario di Paradera pa diferente rason. Segun cifra di CBS di mucha di 0 pa 17 aña, etc. tabatin hopi indicacion pakico bay Paradera.



A forma un team mesora den december caba, cu a haci e prome reunion. Tabata trata aki di DOW, DIP, Ministerio di Enseñansa, team di arkitecto etc., a bay haci sitevisit n’e tereno caba. Tabatin un reunion ayera cu henter e team riba esaki. Pa otro siman diahuebs ta bay tin e prome schets con lo bay aloca y for di eynan ora cu tin un confirmacion cu esaki lo bay bira, p’e team cu ta pinta y traha, atende cu esaki pa mas tarda memey di maart por ta cla pa destaho publico y pa fin di april e gunning lo tuma luga, p’e construccion cuminsa na mei di e aña aki.

Tin hopi adelanto pa Julianaschool cu lo bay wordo construi den e bario di Paradera. E minister a gradici tur parlamentario, tur minister, tur cu a traha riba e proyecto aki,cu por a aprob’e. Tabatin e plannan cla. Ora cu a bin un poco surplus di placa, por a haya esaki mesora pa por a cristalis’e.

Mescos cu Mon Plaisir College, a aloca 2.6 miyon, cual proyecto lo cuminsa rond di mei, y lo caba mucho mas trempan mirando cu ta un fase chikito, e lo caba na 2024 mes, den e caso aki.

Ta lamenta si cu por ehempel partido AVP a bay contra di e proyecto aki. Tambe Marisol Tromp, Aquannette Gunn y Gerlien Croes, cu a vota contra di e bunita proyectonan aki, cual ta un Julianaschool den Paradera y un Mon Plaisir School.

Ora cu ta traha pa enseñansa, no tin color politico. Mester mira e muchanan cu ta wordo sirbi, ora cu por educa nan y traha edificio pa educa nan.

OPOSICION A VOTA CONTRA

Segun oposicion, no tin un structura y cu no a wordo ehecuta e manera cu mester ta. Segun Minister Endy Croes, ta depende kico oposicion ta yama structura.

Por ehempel AVP a saca Reina Beatrix for di nan edificio y Julianaschool for di nan edificio. E scolnan aki ta den edificio cu no a wordo construi pa ta un scol.

Tin docente y alumno den edificio comercial. Loke a haci ta, a laga pinta cu e arkitectonan, hunto cu e input di e scolnan, prepara documento cu por tin nan cla.

E momento ey no tabatin e placa ey ainda. Por corda cu minister di finansa y minister presidente y demas minister, a anuncia cu tabatin un surplus di placa. A bin placa extra y door cu tabatin e proyectonan aki cla, por a aloca esaki mesora p’asina construi entre otro un scol nobo, cual ta un necesidad.

No sa di ki structura oposicion ta papia di dje. Nan structura ta, pa saca e scol di su edificio. E structura di e gobierno aki ta pa percura pa traha edificio nobo y pone nan bek den dje.

Si ta normbedrag nan kiermen, cu a haci un inhaalslag di 2010 te awo, no ta compronde kico kiermen cu structura. Pasobra esaki ta ancra den ley. Ley ta bisa cu cada tres aña mester haci un ehercicio, haci calculacion y depende di indexcijfers, e expertonan ta bin y haci un rapport, p’asina ahusta cu tanto. Esey ta loke cu gobierno a haci, no pa tres aña. sino di 2010 te cu awo. E expertonan a pone riba papel cu ta core 6.4 miyon atrasa.

Tin organisacion cu a haya den e decision aki den un solo shot, como 2 miyon extra, structural. Si bay bende esaki ta pasobra falta di structura, por hunga politica barata, pero no cu enseñansa.

No laga e muchanan riba caya ni laga nan den un edificio comercial, no keda sin duna nan placa cu nan tin mester of tin necesidad of derecho riba dje.

E minister ta sinti cu argumento di oposicion ta hopi fofo. Ta pasobra cu gobierno a bin cu esaki y a logra, nan ta bin cu argumento fofo asina.

Pueblo lo analisa esaki. Con ta bay vota contra un MAVO school den Paradera.

Di Gerlien Croes y AVP por spera di dje, pero e otronan mester ta mas obhetivo. Kiermen, ora ta den oposicion, hopi biaha ta bay contra diferente idea.

Pero e cosnan bon, mester para pa pueblo. “Pueblo a vota pa bo, pa bo ta su bos. Nan a comete eror politico, tanto Gerlien, tanto Marisol y tambe Aquannette Gunn,” e minister a splica.

SCOL YA EXISTENTE

Tin hopi scol cu kisas ta bandona, pero no ta di gobierno. Por ta aki dos aña ta negosha ainda.

Tin otro scol cu bao di gobierno anterior a wordo saca afo, manera Julianaschool, ta den corte.

Ora cu ta den corte, ta wardando ainda.

“Nos ta aki pa busca solucion y ora kier haya solucion tin cu tuma decision. Tumando decision, esaki ta decision cu tin di tuma,” el a indica.

Juliana lo haya su scol nobo. For di CBS a haya cifra, cu e cantidad di mucha di mas grandi ta den area di Paradera, Tanki Leendert y vecindario di 0 pa 17 aña, compara cu San Nicolas, Santa Cruz of otro districto.

Ideal ta pa traha un scol eynan, cual ta loke gobierno ta cumpliendo cu conseho profesional. Ta un otro excuus basta fofo di parti di oposicion.

Tira algo den halto, pero no ta haci investigacion di ken e edificio ta, con largo lo dura si por regla esaki. Gobierno lo atende cu nan na su debido tempo. Pero e asunto di edificio di scol ta rekeri solucion di 2014/2016. “Nos ta como 7 aña mas leu,” e minister a indica.