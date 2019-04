Julian Assange di WikiLeaks aresta

LONDRES, Gran Britania- Ecuador a tuma e decision di retira e asilo diplomatico di e activista Julian Assange, fundado di WikiLeaks. Esaki según un comunicado di e presidente di Ecuador, Lenin Moreno, di dia 11 di april. Un rato despues, polis di Reino Uni a aresta e periodista.

“Assange a wordo aresta y ta deteni na un warda di polis den centro di Londres, unda e lo keda prome cu e presenta den Corte di Westminister, lo mas pronto posibel”, según un comunicado policial.

Un dato curioso ta, cu e fundado di WikiLeaks no a sali di e embahada, sino cu e embahador Ecuatoriano na Reino Uni, Jaime Marchan, a invita autoridadnan pa drenta den e mision diplomatico pa efectua e aresto. “E servicio di polis Metropolitano a wordo invita pa e embahada door di e embahador”, e comunicado di Scotland Yard ta bisa.

Entretanto, e minister di Relacionan Interior Britanico, Sajid Javid, a sigura cu e periodista di 47 aña, di origen Australiano, lo enfrenta husticia den teritorio di Reino Uni.

“Casi shete aña despues di a drenta den e embahada Ecuatoriano, por confirma cu Julian Assange awo ta den custodia policial y ta enfrenta husticia na Reino Uni”, Javid a indica. “Niun hende ta para ariba ley”, el a agrega.

Durante su pronunciamento oficial, Lenin Moreno a sigura di a pone un condicion specifico pa e aresto di e fundador di WikiLeaks.

“Mi a pidi Gran Britania e garantia di cu Sr. Assange no lo wordo entrega den extradicion pa un pais unda cu e lo por sufri tortura of pena di morto”, e mandatario a enfatisa. “Gobierno Britanico a confirma por escrito, e cumplimento di e normanan aki”.

Diamars, Moreno a acusa Assange di a viola “demasiado biaha” e acuerdo di convivencia pa garantisa su permanencia den e embahada Ecuatoriano. Diaranson el a haya un reporte riba e cumplimento di e protocol aki, cu a wordo aplica pa cu Assange aña pasa despues di cu su acceso na internet a wordo restringi.

Spionahe

Diaranson, WikiLeaks a denuncia cu Assange tabata wordo spiona door di e gobierno di Moreno den e embahada cu e meta di recopila datonan pa su potencial extradicion. E portal a presenta como prueba, extractonan di video y potret di camaranan di vigilancia den e reunionnan priva manteni door di e activista.

Según e editor in chief di WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, e material a wordo almacena y “muy probablemente” lo wordo comparti cu e Administracion di e presidente di Merca, Donald Trump. Tambe e ta afirma di cu ta existi un orden di extradicion pa e activista, cual lo wordo manda pa Londres na momento cu e activista bandona e embahada Ecuatoriano.

Aunke cu Suecia a retira e cargonan contra di Assange na 2017, despues di su detencion, e acusadornan den e caso a solicita e fiscalnan pa nan habri e caso bek, según AFP.

Opositornan di gobierno Ecuatoriano a bsia cu e “pretexto” creibel pa caba cu asilo di Assange , tabata di “bende e idea” di cu Assange lo a “hack” e telefon di presidente Moreno, a pesar di no tin prueba di esaki y e periodista no tin acceso na internet of otro comunicacionnan.

Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres (Reino Unido) desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia.

• Assange ta refugia den e Embahada di Ecuador na Londres (Reino Uni) desde juni di 2012, ora cu Quito a dun’e asilo politico pa evita pa e wordo extradita pa Suecia

• Aña pasa, e portal a revela acusacionnan secreto contra Assange pa Departamento di Husticia Mericano

• Luna pasa Chelsea Manning, ex soldaat y ex agente di Inteligencia di Merca, cu a suministra miles di documentonan secreto na WikiLeaks, a wordo encarcela pa a nenga dilanti un gran hurado den un caso, cu según sospechonan, lo ta relaciona cu Assange.

