Diabierna 28 di januari 2022, Julian Arango a defende su tesis exitosamente y a obtene su titulo den Bachelor of Arts. E comision di graduacion pa e defensa di e tesis aki a consisti di sr. Edward Erasmus, MA (presidente di e comision), dr. Luc Alofs (segundo evaluador) y Sra. Sharon Meijer, kende a fungi como tercer evaluador.Β E tesis di Julian ta titula: β€œCorporate Social Responsibility and SMEs in Aruba: A Potentially Beneficial Practice to Overcome an Economic Crisis”. Julian a haci un investigacion profundo pa evalua con empresanan chikito y mediano por beneficia di e practicanan di responsabilidad social corporativo (corporate social responsibility of CSR) durante periodonan di crisis economico. Julian su interes riba e tema aki a surgi entre otro, relaciona cu e impacto cu COVID-19 tabata tin riba nos economia y e actividadnan empresarial di negoshi na Aruba.Β Cu e investigacion aki Julian kier a haci un contribucion na conocimento cu por yuda empresa descubri strategia nobo cu por beneficia nan operacion pero tambe cu por tin impacto positivo pa e comunidad di Aruba. E sectornan cu Julian a selecta pa investiga tabata empresanan den β€˜wholesale’ y β€˜retail’, sector hotelero, restaurant y β€˜real estate’. Julian a conduci un investigacion cualitativo y a base di entrevista cu diferente comerciante den e sectornan menciona el a colecta dato relevante pa su analisis. Durante e presentacion di e tesis Julian a presenta e resultadonan, pero tambe varios recomendacion cu sigur ta importante pa considera. En corto e resultadonan di e investigacion ta indica cu conocemento di e concepto/topico di responsabilidad social ta varia entre esnan cu a wordo entrevista. Algun compania tin bon conocemento, pero otronan no ta mucho consciente di esaki. Tambe e investigacion ta indica cu companianan pa un gran parti ta envolvi den actividadnan caritativo (por ehempel haci donacion y actividadnan pa comunidad) y algun di nan ta ehecuta iniciativa cu impacto positivo pa medio ambiente, pero esaki ta hopi limita. Resultado di e investigacion ta indica cu companianan falta conocemento di oportunidadnan cu CSR (responsabilidad social) por ofrece y tambe di e diferente forma cu esakinan por wordo ehecuta den nan operacion. A base di e resultado, Julian a propone diferente recomendacion, entre otro:Β introduci mas programa di concientisacion bou di empresanan pa cu e importancia di CSR, por ehempel cu sosten di IDEA. Tambe por stimula mas encuentro di NGO’s (fundacionnan caritativo) cu empresanan pa asina desaroya un mihor netwerk y den cual por intercambia informacion pa asina empresanan por sa cua tipo di iniciativa di CSR por haci impacto positivo. Otro recomendacion ta pa introduci un ministerio pa empresanan chikito y mediano cu por coordina proyectorelaciona cu CSR y tambe pa sector financiero (banconan) introduci interes mas abou riba prestamo pa empresanan cu ta participa den responsabilidad social corporativo. Universidad di Aruba, particularmente e departamento di β€˜Organization, Governance, and Management’, ta felicita Julian cu e logro aki y ta desea e tur clase di exito pa cu su futuro carera. Pa mas informacion riba e estudio OGM, bishita e pagina di web di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/OGM y e pagina di Facebook cual ta @UniversityofArubaOGM.

